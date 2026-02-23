Com dois gols Mano garante Guaporé nas finais e se torna o maior artilheiro do Jacaré

Por FFER

Publicada em 23/02/2026 às 08h30

O Jacaré da Zona da Mata venceu o Genus na tarde deste domingo no Cassolão por 3 a 1, em partida válida pela 11ª rodada do Rondoniense Sicredi. Os gols do Guaporé foram marcados por Mano duas vezes e Will, enquanto Mateus descontou para o Genus. O artilheiro Mano foi o grande destaque da partida, autor de dois gols chegou aos 5 gols e se isolou na artilharia do campeonato e ainda se tornou o maior artilheiro do Guaporé com 9 gols.

O confronto entre Guaporé e Genus contou com bom público, e quem foi ao estádio viu um Genus brigador tentando manter as chances de classificação e principalmente contra o rebaixamento, mas diante do Guaporé em casa eficiente e motivado não deu para o time grená da capital, logo aos 25 minutos Wil cobrando falta. Após o intervalo logo aos 4 minutos Mano ampliou a vantagem para o Jacaré em cobrança de pênalti, aos 30 minutos após cruzamento de novo Mano de cabeça marcou o quinto gol dele no Rondoniense Sicredi, seguido por Juan Palácios do Galo da BR e Lucas Guedes do Barcelona, ambos com 4 gols.

O Genus ainda diminuiu nos acréscimos, Mateus marcou aos 49 minutos o gol de honra do Genus. Final no Cassolão Guaporé 3 Genus 1, com a vitória o Jacaré reassume a vice liderança com 20 pontos e garante classificação para a fase final. O Guaporé folga na próxima rodada e enfrenta o Gazin Porto Velho no próximo fim de semana. Enquanto o Genus segue com apenas 3 pontos e brigando agora apenas contra o rebaixamento, na próxima partida, o Genus terá o confronto direto com o União Cacolaense no estádio

Aglair Tonelli.