Prefeitura intensifica recuperação de pontos críticos em estradas rurais durante período chuvoso

Por Anfrízio Santana

Publicada em 23/02/2026 às 09h31

“Nosso compromisso é não deixar o produtor isolado nem permitir que a lama impeça o direito de ir e vir da nossa população rural. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para garantir estradas trafegáveis em todo o município”, afirmou o prefeito Affonso Cândido.

A Prefeitura, por meio da Equipe do Setor 200 – Calama – Índios, chefiada por Amarildo Pereira (Bill), intensificou a recuperação de pontos críticos em diversas estradas rurais do município. O trabalho inclui aplicação de material fresado, encascalhamento e correção de trechos comprometidos pelas chuvas. A ação visa garantir a trafegabilidade e evitar o isolamento de comunidades.

Entre os trechos atendidos estão a Linha 16 (L-16), na divisa com Ouro Preto do Oeste, a Linha 207 (L-207) e o trecho da L-207 entre a L-153 e o Travessão para Rondominas. Também recebem serviços a Linha 206 (L-206), entre o Rio São Carlos e o Travessão para Rondominas, além de pontos na região fundiária da L-206.

Os trabalhos são intensificados especialmente no período chuvoso, quando o volume de água provoca atoleiros, erosões e formação de barreiros ao longo do leito trafegável. A atuação preventiva busca evitar transtornos maiores, assegurando o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar.

Para executar os serviços, a equipe utiliza pá carregadeira, caminhão basculante, motoniveladora e outros equipamentos necessários ao êxito das ações. Além da recuperação com material fresado e encascalhamento, também são realizadas remoções de lama e correções de erosões que comprometem a segurança dos usuários.

Segundo o prefeito Affonso Cândido, a manutenção das estradas vicinais é prioridade da atual gestão. “Sabemos que a economia do município passa pelas estradas rurais. É por elas que circulam a produção, os insumos, os estudantes e as famílias. Investir na recuperação é investir diretamente no desenvolvimento”, destacou.

A ação abrange todo o território municipal, atendendo às demandas identificadas pelas equipes técnicas e solicitações da comunidade. O planejamento considera os pontos mais críticos e as regiões com maior fluxo, garantindo eficiência e melhor aplicação dos recursos públicos.

A preocupação do Governo Municipal com as estradas rurais se justifica pelo papel estratégico que elas exercem na vida econômica e social do município. Sem vias em boas condições, o produtor enfrenta prejuízos, o transporte escolar é afetado e o acesso a serviços essenciais fica comprometido.

Com trabalho contínuo, presença em campo e resposta rápida às demandas, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a zona rural. A recuperação dos pontos críticos não é apenas uma ação emergencial, mas uma política permanente de cuidado com quem produz, trabalha e vive no campo.