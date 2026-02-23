“Quero um crachá aqui”: Ex-Malhação pede trabalho no SBT e faz apelo a Celso Portiolli

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/02/2026 às 10h11

Durante participação no quadro “Passa ou Repassa”, do programa “Domingo Legal”, o ator Daniel Erthal aproveitou a transmissão ao vivo para fazer um apelo público ao SBT. Conhecido por trabalhos em “Malhação”, da TV Globo, ele declarou que deseja integrar a equipe da emissora.

Atualmente trabalhando como vendedor ambulante, o artista afirmou que já havia manifestado esse interesse anteriormente e reforçou o pedido diante das câmeras.

"Eu queria deixa claro aqui pro SBT já que é ao vivo, vou aproveitar o espaço. Da outra vez que eu vim no programa da Patricia aqui, eu deixei no ar. Eu quero trabalhar, quero um crachá aqui"

Na sequência, Daniel mencionou a possibilidade de atuar na cobertura da Copa do Mundo e citou nomes conhecidos do esporte na televisão brasileira, dizendo que se identifica com o trabalho de rua, próximo do público.

"E você deu a deixa agora da Copa do Mundo. O Galvão e o Leifert. Quem sabe, o maior do Brasil, nas ruas com microfone, atendendo as pessoas, conversando. Eu me vejo muito neste lugar. Patricia, estou à disposição, tá?"

O momento repercutiu nas redes sociais e chamou atenção pelo tom direto do pedido feito durante a atração comandada por Celso Portiolli.

ASSISTA: