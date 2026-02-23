“Estava me impedindo de viver”, relata Thais Carla após perder 85 kg

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/02/2026 às 10h28

A influenciadora Thais Carla voltou a abordar publicamente as mudanças que enfrentou desde que realizou uma cirurgia bariátrica. Dez meses após o procedimento, ela afirma ter eliminado 85 quilos e diz que a decisão foi motivada principalmente por limitações que impactavam sua rotina.

Aos 34 anos, a dançarina contou à revista Quem que situações vividas durante viagens foram determinantes para repensar a própria qualidade de vida. Segundo ela, momentos em família acabaram evidenciando dificuldades físicas que vinham se acumulando.

“Comecei a sentir que a mudança valia a pena quando fui para a Disney. Não consegui brincar com as minhas filhas no parque de diversões. Quando viajei para as Maldivas, foi uma viagem muito desconfortável. Tudo era muito pequeno, as coisas não me cabiam porque a gente sabe que a gordofobia dói”

Ela afirma que, mais do que críticas ou comentários negativos, o que mais pesava eram os impedimentos práticos no cotidiano, especialmente em atividades com as filhas.

“Você se sente muito mal por não estar podendo fazer essas coisas, principalmente com os seus filhos, e não estar podendo viver as coisas. Isso é muito triste. Comecei a entender que eu queria mudar, queria viver outras coisas que o meu corpo estava me impedindo de viver e, principalmente, para eu ter uma vida longa com as minhas filhas”

Com a redução de peso, Thais relata mudanças na autonomia e no conforto em ambientes públicos. Segundo ela, tarefas simples deixaram de ser motivo de preocupação.

“Daquelas coisas inacessíveis que o meu corpo não podia ter, eu comecei a ter. Não ficar preocupada se vou no parque de diversões e vou poder brincar ou não. No ficar preocupada se vou no restaurante. É uma sensação mais de liberdade, eu não sei explicar. Antigamente eu tinha que, às vezes, ficar verificando se meu corpo cabia naquele ambiente”

Ela destaca que o processo representa uma nova etapa de vida, voltada à saúde e à possibilidade de participar mais ativamente das experiências ao lado da família.