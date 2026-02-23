“Brasil voltou a ser uma democracia”, diz Wagner Moura ao citar Bolsonaro no Bafta

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/02/2026 às 10h20

A participação de Wagner Moura no Bafta extrapolou o universo do cinema e entrou no debate político. Em conversa com a revista Deadline durante o evento, o ator comentou o momento institucional do Brasil e mencionou diretamente o período do governo de Jair Bolsonaro ao tratar das políticas culturais.

Indicado ao Oscar por “O Agente Secreto”, o artista afirmou que o país vive uma nova fase.

“O Brasil voltou a ser uma democracia e, por isso, é uma nação que entende a importância da cultura”

Na entrevista, Moura reforçou a importância dos mecanismos de incentivo ao setor audiovisual e cultural. Ele mencionou declarações do diretor Kléber Mendonça Filho e afirmou que o modelo de financiamento à cultura no Brasil é estruturado e funcional. Segundo ele, esse sistema não deveria ter sido enfraquecido, como ocorreu durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na premiação do BAFTA, o longa “O Agente Secreto” concorreu na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, mas o troféu ficou com “Valor Sentimental”. Moura, por sua vez, não apareceu entre os indicados a Melhor Ator, nem integrou a pré-lista divulgada em 9 de janeiro.