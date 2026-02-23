Rondoniense vence o União Cacoalense por 4 a 1 no Aluízio Ferreira

Por FFER

Publicada em 23/02/2026 às 08h30

Time da zona leste da capital vence por 4 a 1 a Raposa da BR

Uma vitória convincente na tarde deste sábado, o Rondoniense voltou a vencer no campeonato e somou 14 pontos se aproximando da classificação para a fase final do estadual. O Rondoniense venceu o União Cacoalense pelo placar de 4 a 1 numa tarde de artilheiro do meia Marcelo, que marcou duas vezes, Robertinho e Rafael garantiram a vitória, Alejandro Aguero marcou o gol de honra da União Cacoalense.

No primeiro tempo, a partida foi bem equilibrada, mas o Rondoniense criou grandes chances, o primeiro gol saiu após uma roubada de bola, Mário cruzou na área, Marcelo Júnior cabeceou para abrir o placar. Logo em seguida, em um escanteio cobrado por Alfredo, o Alejandro Aguero subiu e acertou o cabeceio pra empatar a partida.

O Rondoniense assimilou o gol e continuou criando jogadas abrindo espaço pelo meio-campo, com domínio do jogo, conseguiu marcar o segundo gol aos 38 minutos do primeiro tempo, de novo com Marcelo em cobrança de escanteio o camisa dez Marcelo subiu sozinho e cabeceou para marcar o segundo do Rondoniense.

No segundo tempo foi meio morno, mesmo assim e a equipe Rondoniense continuou tendo mais domínio. Até que Ismael entrou no final do jogo e foi decisivo. Na primeira bola do lateral-direito, cruzou para a área e o atacante Robertinho finalizou pra marcar o terceiro gol. Ainda deu tempo pra marcar outro, no finalzinho, nos acréscimos, o meia Rafael acertou um chute de fora da área e carimbou a maior goleada do campeonato.