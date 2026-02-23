Homem é alvejado a tiros por grupo no bairro Lagoa Azul

Por Newsrondonia.com

Publicada em 23/02/2026 às 09h30

Um homem de 41 anos, identificado pelas iniciais E.V.C., sofreu uma tentativa de homicídio na noite de domingo, 22, na zona Leste de Porto Velho. O ataque ocorreu em uma residência no bairro Lagoa Azul, por volta das 23h30. A vítima relatou à Polícia Militar que percebeu a movimentação suspeita de um carro preto e uma motocicleta antes de ser cercada por vários indivíduos que saíram de uma área de mata.

Para tentar escapar do grupo, o homem subiu no telhado do imóvel, mas foi descoberto pelos criminosos, que iniciaram uma sequência de disparos. E.V.C. foi atingido por dois tiros: um na coxa esquerda, que atravessou o membro, e outro na região das nádegas, com o projétil ficando alojado no fêmur. Mesmo baleado, ele conseguiu dirigir o próprio carro até a UPA Leste em busca de socorro.

Após receber os primeiros atendimentos, o paciente foi transferido para o Hospital João Paulo II para procedimentos cirúrgicos. Em depoimento inicial aos policiais, a vítima afirmou acreditar que o crime foi motivado por desavenças ligadas à disputa de terrenos na região. Ele também indicou que os autores do atentado podem ter envolvimento com facções criminosas que atuam na capital rondoniense.

Uma guarnição da Polícia Militar realizou buscas no local indicado pelo homem, mas encontrou a casa vazia, sem móveis e com sinais de abandono. Devido à falta de vestígios preservados no momento da averiguação, a perícia técnica não foi acionada de imediato. O caso agora segue sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios, que trabalha para identificar os suspeitos e confirmar a motivação relatada.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que ajude a localizar os envolvidos seja repassada de forma anônima pelo canal 197. O estado de saúde da vítima é considerado estável, mas ela permanece sob observação médica devido à gravidade das lesões ósseas provocadas pelos projéteis.