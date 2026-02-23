Polícia Civil deflagra Operação centro seguro para desarticular grupo criminoso

Por PC/RO

Publicada em 23/02/2026 às 09h15

Na manhã desta segunda-feira (23/02), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF – Patrimônio), deflagrou a Operação Centro Seguro, com o objetivo de desarticular grupo criminoso investigado pela prática de roubo majorado ocorrido na região central de Porto Velho.

O fato foi registrado no mês de novembro de 2025, quando um empresário foi abordado por indivíduos armados ao chegar ao seu estabelecimento comercial, ocasião em que foi subtraída expressiva quantia em dinheiro. As investigações apontaram que a ação foi previamente planejada, com monitoramento da rotina da vítima, divisão de tarefas entre os envolvidos e utilização de veículos para execução e apoio logístico.

Ao todo, foram cumpridos 06 mandados de prisão temporária, 10 mandados de busca e apreensão domiciliar e 01 mandado de busca e apreensão veicular. Durante a operação, equipes da DERF, com apoio de policiais civis de outras unidades da PCRO, realizaram o cumprimento das ordens judiciais em diversos endereços na Capital, visando à apreensão de armas de fogo, aparelhos celulares, valores em espécie, vestimentas e outros elementos de interesse investigativo. Também foi determinada a apreensão de veículo apontado como utilizado na ação criminosa.

A denominação “Centro Seguro” simboliza o compromisso institucional com a proteção da atividade comercial, a repressão qualificada aos crimes contra o patrimônio e a preservação da ordem pública na região central da Capital.

A Polícia Civil destaca que a Operação Centro Seguro representa resposta técnica e firme à criminalidade patrimonial, evidenciando a atuação integrada e especializada da DERF no enfrentamento a ações estruturadas, com divisão de tarefas e planejamento prévio, reafirmando o compromisso permanente da Instituição com a segurança da sociedade rondoniense.