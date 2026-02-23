Engenheiro florestal é preso acusado de participar de fraudes com terras públicas

Por PC/RO

Publicada em 23/02/2026 às 09h15

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (DECCONDE), cumpriu mandado de prisão preventiva contra um engenheiro florestal suspeito de participar de um esquema de fraudes com terras públicas. A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência e monitoramento da equipe policial, que investiga a venda irregular de áreas e o uso de documentos falsos em processos de regularização fundiária.

O objetivo da ação é interromper crimes que prejudicam o patrimônio do Estado e a segurança de quem busca terras de forma legal. A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (DECCONDE), foca agora em descobrir a extensão das fraudes, garantindo que a transparência e o interesse público sejam protegidos contra práticas criminosas.

O Governo de Rondônia tem investido no combate a fraudes estruturadas. Esta prisão demonstra a eficiência da Polícia Civil em identificar esquemas complexos e agir com rapidez, assegurando que o patrimônio dos rondonienses seja preservado e a lei cumprida com rigor.

A operação foi realizada com o apoio estratégico da Casa Militar. Essa união entre os órgãos do Governo foi fundamental para que a prisão ocorresse de forma segura e eficiente, reforçando o compromisso das instituições com a justiça e a legalidade no Estado.

O engenheiro é investigado por utilizar conhecimentos técnicos para facilitar a negociação irregular de áreas pertencentes ao Estado. Após a prisão realizada pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (DECCONDE), ele passou pelos procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Rondônia segue trabalhando para combater irregularidades e proteger o patrimônio público, reafirmando seu papel de levar segurança e justiça para toda a sociedade.