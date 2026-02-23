Porto Velho amplia oferta de vacinas e imunobiológicos fortalecendo a rede municipal de imunização

Por Taiana Mendonça

Publicada em 23/02/2026 às 09h06

O primeiro Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais (CIIE) de Porto Velho vai ser inaugurado nesta segunda-feira (23) às 10h. A estrutura vai funcionar na Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva, localizada na Rua Jacy Paraná, nº 1943, bairro Mato Grosso.

O CIIE vai ofertar vacinas especiais destinadas a públicos específicos, conforme indicação médica e protocolos estabelecidos. Atualmente, esse atendimento é realizado exclusivamente no CRIE estadual (Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais).

Com a implantação da unidade, o município ampliará o acesso da população da capital e dos distritos aos imunobiológicos especiais, fortalecendo a rede municipal de imunização.

“Esse é um projeto muito importante que atende públicos específicos para que possamos avançar cada vez mais com ações de saúde municipal. Não vamos medir esforços para sempre oferecer os melhores serviços médicos para os moradores de nossa cidade”, disse Léo Moraes, prefeito de Porto Velho.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a entrega do CIIE representa um avanço na organização da assistência. “A implantação do CIIE municipal representa um marco para Porto Velho. O município passa a ofertar esse serviço, garantindo mais acesso e comodidade às famílias que necessitam de imunobiológicos especiais”.

Entre os imunobiológicos que serão ofertados estão o nirsevimabe, indicado para prevenção de bronquiolite associada ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR); imunização contra VSR para gestantes; Pneumo 23; Pneumo 13; vacina hexavalente; e HPV para pessoas com comorbidades, entre outros previstos na Rede de Imunobiológicos Especiais.

A gerente da Divisão de Imunização, Elizeth Gomes Pinto, explica que o atendimento será voltado a públicos específicos e exigirá avaliação técnica. “As vacinas especiais não fazem parte da rotina comum do calendário. Elas são destinadas a pessoas com condições clínicas específicas e exigem indicação médica. No CIIE, cada caso passará por avaliação da equipe médica e de enfermagem antes da aplicação”.

O funcionamento do CIIE ocorrerá no período da tarde, das 13h às 18h.