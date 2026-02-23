MP apura possível uso de máquinas da Prefeitura em serviços particulares em Alta Floresta d’Oeste
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 23/02/2026 às 09h08
PORTO VELHO, RO - O Ministério Público de Rondônia instaurou procedimento preparatório para apurar a suposta utilização de maquinário público e mão de obra da Secretaria Municipal de Obras de Alta Floresta d’Oeste em serviços privados, em benefício de propriedades rurais.

A medida foi adotada pela 1ª Promotoria de Justiça do município e tem como foco verificar se máquinas, caminhões e servidores públicos teriam sido empregados em atividades particulares, o que pode caracterizar desvio de finalidade e violação aos princípios da administração pública.

De acordo com o extrato publicado no Diário Eletrônico do MP, a investigação busca identificar:

  • a origem das ordens para execução dos serviços
  • os locais onde as máquinas teriam sido utilizadas
  • os responsáveis pela autorização
  • eventual prejuízo ao erário

O procedimento preparatório é a fase inicial da apuração e serve para reunir elementos que indiquem se houve irregularidade. A depender do resultado, o caso poderá:

  • ser arquivado, caso não sejam constatadas ilegalidades
  • ou
  • evoluir para inquérito civil e eventual ação por improbidade administrativa.
  • Se confirmadas as suspeitas, os envolvidos podem responder por:
  • ressarcimento aos cofres públicos
  • pagamento de multa civil
  • perda da função pública
  • suspensão dos direitos políticos
