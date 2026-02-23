PM é acionada após rapaz agredir esposa diante da filha dela

Por Folha do Sul

23/02/2026

Na manhã deste domingo, 22, a Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição ao bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde uma mulher de 40 anos estava sendo agredida pelo marido, um rapaz de 25.



No local, a vítima contou que mantém um relacionamento com o agressor desde o ano passado, e que, hoje, ao chegar de madrugada em casa, completamente embriagado, ele reagiu com violência ao ser questionado.



A mulher pediu que o companheiro saísse da residência, momento em que foi agredida com um soco no peito. Após as agressões, o denunciado foi para o quarto e dormiu.



Durante o sono do marido, a mulher juntou os pertences dele, colocou em uma mala e deixou do lado de fora da casa. Quando acordou e viu o que tinha acontecido, o rapaz se enfureceu e passou a atacar novamente a parceira.



Devido à superioridade física do homem, a mulher deixou a casa para acionar a polícia, mas foi perseguida pelo acusado, que tomou seu celular. O homem devolveu o aparelho, mas voltou a bater na vítima, que reagiu.



Os policiais fotografaram as lesões no corpo da mulher, incluindo a marca da mordida que o companheiro havia dado em um de seus braços. O homem também apresentava lesões, mas não permitiu que elas fossem registradas em fotos.



Durante análise do comportamento do denunciado, os policiais descobriram que ele bebe muito, persegue a mulher e já agrediu várias vezes, inclusive na presença da filha dela, de 7 anos, que tem deficiência.



Mesmo assim, a vítima recusou acolhimento e não quis pedir medida protetiva contra o agressor.