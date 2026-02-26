Ezequiel Neiva vistoria obras do Hospital Irmã Dulce e reforça investimento na saúde em Monte Negro

Por Alexandre Almeida

Publicada em 26/02/2026 às 08h20

Ezequiel Neiva ao lado do vereador Waguinho em vistoria ao Hospital Irmã Dulce (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Ezequiel Neiva realizou vistoria nas obras de construção do novo Hospital Irmã Dulce, em Monte Negro, acompanhado do vereador Waguinho da 30 (PP). Durante a visita, o parlamentar percorreu todo o canteiro de obras e acompanhou de perto cada etapa da execução do projeto, que já contou com R$ 2 milhões destinados por meio de emenda parlamentar de sua autoria.



A obra representa um importante avanço para a saúde do município, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais qualidade e dignidade à população. O recurso viabilizado pelo deputado está sendo aplicado na estrutura física da unidade hospitalar, fortalecendo a rede pública de saúde local.



“É uma alegria acompanhar o andamento da obra ao lado do vereador Waguinho. Nós atendemos o seu pedido para apoiar o hospital e garantir melhores condições de atendimento à população. Nosso compromisso é trabalhar para que Monte Negro tenha uma estrutura de saúde cada vez mais eficiente e humanizada”, afirmou.



Além da emenda de R$ 2 milhões para a obra, o deputado também assegurou recurso para a aquisição de mobília destinada à nova estrutura hospitalar. “Também destinamos R$ 150 mil para a entrega de mobília que vai atender toda a estrutura do hospital, garantindo que o espaço esteja devidamente equipado para receber os pacientes com conforto e dignidade”, ressaltou.



O parlamentar ainda destacou a parceria com o prefeito Ivair Fernandes (PSD), responsável pela contratação da obra, e reconheceu o empenho do secretário municipal de Saúde, Joab Alves, que tem trabalhado para dar celeridade ao projeto. “Quero reconhecer o trabalho do prefeito Ivair e do secretário Joab, que têm se dedicado para que essa obra avance com responsabilidade e dentro do cronograma, garantindo que a população possa usufruir o quanto antes dessa nova estrutura”, pontuou.



A iniciativa também contou com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha (PSD), que segue atuando em parceria no pagamento das emendas parlamentares. “Agradeço ao governador Marcos Rocha pela parceria no pagamento das emendas, o que tem permitido que investimentos como este saiam do papel e se transformem em benefícios reais para a nossa população”, concluiu o deputado.



De acordo com o deputado Ezequiel Neiva, o objetivo da obra é aprimorar o atendimento prestado à população. “A construção do novo Hospital Irmã Dulce tem sido amplamente reconhecida pelas autoridades locais como um marco para o fortalecimento da saúde pública em Monte Negro com o objetivo de oferecer mais qualidade, conforto e agilidade nos serviços de saúde”, encerrou.