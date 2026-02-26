Deputado Alex Redano solicita recuperação da RO-464 entre Theobroma e Jaru

Por Mateus Andrade

Redano destacou que a RO-464 é fundamental para o escoamento da produção agropecuária da região (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia solicitando a recuperação e manutenção da rodovia RO-464, no trecho que interliga o município de Theobroma à BR-364, no entroncamento com o município de Jaru. O pedido foi encaminhado ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO), destacando a necessidade de melhorias urgentes nas condições da estrada.

A indicação atende às reivindicações de moradores, produtores rurais e demais usuários que utilizam a rodovia diariamente como principal via de acesso à BR-364, importante corredor logístico do estado. Atualmente, o trecho apresenta problemas como buracos, desgaste do asfalto e falhas na drenagem, o que tem dificultado o tráfego e aumentado os riscos de acidentes.

A indicação atende às reivindicações de moradores, produtores rurais e demais usuários que utilizam a rodovia diariamente (Foto: Governo de Rondônia)

Segundo o parlamentar, a precariedade da rodovia tem causado prejuízos aos motoristas, principalmente devido aos danos em veículos e ao aumento dos custos de manutenção. Além disso, as condições da estrada prejudicam o transporte de mercadorias e o deslocamento da população.

Redano destacou que a RO-464 é fundamental para o escoamento da produção agropecuária da região, especialmente no transporte de grãos, leite, carne e produtos da agricultura familiar, que dependem da BR-364 para chegar aos centros consumidores.

O deputado também ressaltou que a melhoria da rodovia vai beneficiar diretamente o transporte escolar e o deslocamento de pacientes que precisam de atendimento médico em Jaru e em outros municípios da região.

Na indicação, o parlamentar solicitou serviços como operação tapa-buracos, recapeamento asfáltico, melhorias na drenagem e reforço na sinalização, medidas consideradas essenciais para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego.

De acordo com Alex Redano, a recuperação da rodovia é necessária para fortalecer a economia regional e melhorar a qualidade de vida da população que depende da estrada diariamente.