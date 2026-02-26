Empresários de Espigão debatem os impactos da Reforma Tributária

Na noite desta quarta-feira, 26/02, no auditório da Câmara de Vereadores de Espigão do Oeste, foi realizada a palestra “Diálogo com Empresários: Reforma Tributária na Prática”, promovida pelo SEBRAE, com apoio da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste.
A iniciativa contou com a parceria da ACIEO, Sicoob, da Câmara de Vereadores e da Sala do Empreendedor, reunindo empresários, empresárias, contadores e empreendedores de Espigão do Oeste e região para um debate técnico e estratégico sobre os impactos da Reforma Tributária.
Temas em destaque
• Principais problemas do atual sistema tributário brasileiro
• Comparativo entre sistemas tributários
• Criação do IVA Dual
• Promessas de melhoria e alterações estruturais
• Período de transição
• Split Payment
• Novo modelo de arrecadação
• Simples Nacional
• Imposto seletivo
• Crédito presumido
• Impactos práticos a partir de 2026
O palestrante Ermeson Boritza iniciou destacando que o atual sistema tributário viola o princípio da neutralidade, interfere nas decisões produtivas, organizacionais e comerciais, reduz a eficiência econômica e prejudica o crescimento sustentável. Ressaltou ainda a regressividade e a injustiça fiscal como fatores que ampliam a desigualdade social e comprometem a função redistributiva do Estado.
Também foi enfatizada a complexidade e a insegurança jurídica do sistema tributário brasileiro, apontadas como entraves relevantes ao ambiente de negócios, à competitividade empresarial, aos investimentos e ao crescimento econômico do país.
A ação reafirma o compromisso da gestão municipal com a transparência, a informação qualificada e o fortalecimento do setor produtivo local, preparando Espigão do Oeste para os novos desafios econômicos que entrarão em vigor nos próximos anos.
