Empresários de Espigão debatem os impactos da Reforma Tributária

Publicada em 26/02/2026 às 08h52

Na noite desta quarta-feira, 26/02, no auditório da Câmara de Vereadores de Espigão do Oeste, foi realizada a palestra “Diálogo com Empresários: Reforma Tributária na Prática”, promovida pelo SEBRAE, com apoio da Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste.

A iniciativa contou com a parceria da ACIEO, Sicoob, da Câmara de Vereadores e da Sala do Empreendedor, reunindo empresários, empresárias, contadores e empreendedores de Espigão do Oeste e região para um debate técnico e estratégico sobre os impactos da Reforma Tributária.

Temas em destaque

• Principais problemas do atual sistema tributário brasileiro

• Comparativo entre sistemas tributários

• Criação do IVA Dual

• Promessas de melhoria e alterações estruturais

• Período de transição

• Split Payment

• Novo modelo de arrecadação

• Simples Nacional

• Imposto seletivo

• Crédito presumido

• Impactos práticos a partir de 2026

O palestrante Ermeson Boritza iniciou destacando que o atual sistema tributário viola o princípio da neutralidade, interfere nas decisões produtivas, organizacionais e comerciais, reduz a eficiência econômica e prejudica o crescimento sustentável. Ressaltou ainda a regressividade e a injustiça fiscal como fatores que ampliam a desigualdade social e comprometem a função redistributiva do Estado.

Também foi enfatizada a complexidade e a insegurança jurídica do sistema tributário brasileiro, apontadas como entraves relevantes ao ambiente de negócios, à competitividade empresarial, aos investimentos e ao crescimento econômico do país.

A ação reafirma o compromisso da gestão municipal com a transparência, a informação qualificada e o fortalecimento do setor produtivo local, preparando Espigão do Oeste para os novos desafios econômicos que entrarão em vigor nos próximos anos.