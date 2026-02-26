Semtas em Ação leva serviços socioassistenciais à Aldeia Lage Velho

Por Assessoria

Publicada em 26/02/2026 às 08h46

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou no dia 24 de fevereiro de 2026, das 9h às 12h, a ação “SEMTAS em Ação” na Aldeia Lage Velho, promovendo acesso a direitos, proteção social e atendimentos essenciais à comunidade.

Durante a mobilização, foram realizadas 3 visitas domiciliares sobre as condicionalidades do Cadastro Único, em conjunto com a Vigilância Socioassistencial, além de 2 visitas do BPC Escola, fortalecendo o acompanhamento das famílias.

No atendimento direto ao público, foram registrados:

30 atendimentos do Cadastro Único, entre recadastramento, atualização e novas inclusões;

1 novo cadastro no Programa Mamãe Cheguei;

22 atendimentos com informações sobre os serviços do CRAS, incluindo Mamãe Cheguei, Criança Feliz, Serviço de Convivência e BPC Escola;

29 atendimentos realizados pelo CREAS, com orientações e encaminhamentos.

Na área da saúde, a ação contou com o apoio da enfermeira Ercila e do dentista Edson, oferecendo:

Exame de tracoma: 18 crianças e 5 adultos (total de 23 atendimentos);

Atendimento odontológico: 8 atendimentos realizados pelo Odontomóvel.

Além dos serviços socioassistenciais e de saúde, aproximadamente 50 crianças participaram das atividades recreativas, com pipoca e pula-pula, garantindo um momento de lazer e integração para a comunidade.

Ao todo, a ação beneficiou 167 indígenas, reafirmando o compromisso da gestão municipal em levar serviços públicos de qualidade às comunidades, promovendo cidadania, inclusão e cuidado integral à população.