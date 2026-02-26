Deputada Gislaine Lebrinha viabiliza R$ 410 mil para São Francisco do Guaporé

Por Julia Cardoso

Publicada em 26/02/2026 às 08h10

O município de São Francisco do Guaporé recebeu R$ 410 mil para a aquisição de um caminhão destinado à Associação de Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa (ASPRUTER). O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil).



O investimento tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e ampliar o suporte aos produtores rurais do município. O caminhão será utilizado no transporte da produção, garantindo melhores condições de escoamento e logística. O equipamento deve contribuir para reduzir custos operacionais e ampliar a capacidade de atendimento da associação.



A deputada destacou a importância do recurso para o setor produtivo. “Estamos investindo na base da economia do município, que é a agricultura familiar. Esse caminhão vai garantir mais eficiência no transporte da produção e melhores condições de trabalho aos produtores”, afirmou.



A parlamentar também agradeceu o apoio do Governo do Estado de Rondônia, que tem possibilitado a execução das emendas parlamentares e a efetiva entrega dos recursos aos municípios.