“Vai ser o evento do ano!”: Nattan brinca com resguardo de Rafa Kalimann após nascimento da filha

Dez dias após o nascimento de Zuza, primeira filha do casal, o cantor Nattan, de 27 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao fazer uma brincadeira sobre o período de resguardo vivido pela companheira, a influenciadora Rafa Kalimann, de 32. O comentário foi publicado nesta sexta-feira (16), em um vídeo compartilhado no TikTok.
Na gravação, o artista aparece ao som de “Eu Tô Querendo De Novo”, música gravada em parceria com Anitta e que integra o álbum “Nattan in Vegas”. Na legenda, ele ironiza o fato de o casal estar temporariamente sem retomar a vida íntima por conta do puerpério: “Quando eu tô querendo de novo, mas a mulher tá de resguardo. Vai ser o evento do ano!”.
O vídeo também mostra Rafa ao fundo, rindo, sem compreender inicialmente o contexto da brincadeira feita pelo cantor.
Zuza nasceu no dia 6 de janeiro, após Rafa enfrentar cerca de 40 horas de trabalho de parto, segundo relato divulgado anteriormente pelo casal.
O que é o resguardo
O resguardo faz parte do puerpério, período em que o corpo da mulher passa por recuperação após o parto. Em geral, essa fase dura de 40 a 60 dias, tempo em que ocorre adaptação física e hormonal e costumam existir recomendações médicas de cuidados, incluindo a evitação de relações sexuais, justamente para preservar a saúde e favorecer a recuperação.
