“O marketing!”: ex de Lauana Prado acusa equipe da cantora de explorar término

Publicada em 16/01/2026 às 15h05
A influenciadora Tati Dias usou as redes sociais para demonstrar indignação após perceber que o fim de seu noivado com a cantora Lauana Prado estaria sendo relacionado à divulgação de um novo trabalho musical da artista. Para Tati, a associação transformou um momento pessoal delicado em estratégia de marketing.
A reação ocorreu depois que um perfil no Instagram publicou um conteúdo promovendo a música Vacilão, parceria de Lauana com João Bosco & Vinícius, acompanhado de um comentário de internauta sobre uma suposta saudade entre as ex-noivas. Ao se deparar com a postagem, Tati respondeu de forma direta e irritada.
Em comentário público, a influenciadora escreveu inicialmente “O marketing!” e, em seguida, disparou: “Tá querendo mesmo divulgar música em cima do meu sofrimento, ein?! Puta que pariu!”, deixando explícito o desconforto com a situação.
O término do noivado foi anunciado no último domingo (11), por meio de um comunicado divulgado por Lauana Prado. Na nota, a cantora afirmou que a decisão foi tomada após ambas perceberem que as rotinas, os ritmos e os projetos de vida já não seguiam na mesma direção. Lauana também ressaltou que o rompimento teria ocorrido de forma madura e pediu respeito ao momento vivido pelas duas.
Após o anúncio, Tati Dias apareceu emocionada em seus stories, relatando dificuldades para lidar com o fim do relacionamento. Nos dias seguintes, perfis de fofoca divulgaram informações de que a influenciadora teria sido bloqueada pela cantora e que chegou a ir até o condomínio de Lauana em busca de uma conversa, sem sucesso.
Lauana Prado e Tati Dias assumiram publicamente o relacionamento em junho de 2024 e ficaram noivas cerca de um ano depois, durante uma viagem à Bahia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!