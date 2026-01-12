MDB quer voltar a mandar em Rondônia; esquerda deseja Acir Gurgacz; e a decisão do casal Raupp sobre 2026

Publicada em 12/01/2026 às 08h40
UMA TERRA ONDE O CRIMINOSO É PREMIADO E O HONESTO SOBREVIVE SEM APOIO. ALGUÉM SABE ONDE É?
Aos bandidos, o apoio. Às vítimas e às pessoas comuns, que suam para sobreviver, quase nada ou, muitas vezes, o pior peso da lei. Tudo aos amigos. Migalhas para os outros! Pelas ruas de muitas cidades, como ocorre todos os dias em Porto Velho, jovens em uniformes esportivos param nos sinais, pedindo ajuda. Querem angariar recursos suficientes para participar de competições nacionais e até internacionais. O apoio do Poder Público, quando acontece, é sempre limitado e exige uma enorme burocracia. Buscar recursos entre as pessoas que podem ajudar, é um caminho mais curto, embora a exposição pública.
Nas empresas e nos campos, país afora, milhares de jovens trabalham duro, às vezes de sol a sol, para ganhar um pouco mais que um salário mínimo. Alguns sonham com algumas oportunidades, apoios especiais do Poder Público e há os que passam suas existências dando duro, sem ter ao menos ao menos uma vida digna, sobrevivendo apenas das migalhas dos programas sociais. Mas preferem todo este sacrifício a viverem fora da lei.
Mas, no Rio Grande do Norte – e em outros Estados, como o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, apenas para citar outros dois – menores criminosos, apelidados de infratores, como se o crime tivesse idade, recebem apoio total do Estado. Na terra governada pela petista Fátima Bezerra, a exigência para que um menor “infrator” receba 500 reais por mês de auxílio, é que ele tenha cumprido pena “sócio educativa”, como se estes antros servissem para educar alguém.
É uma política social que é a cara do Brasil de hoje. Apoio para “recuperar” quem cometeu um crime, embora tenha que cumprir alguns requisitos, para ser beneficiário e sinais de trânsito ou vida dura nas cidades ou nos campos para quem trabalha e sua todos os dias para sobreviver. É a política que apoia quem comete algum crime (o próprio Presidente Lula diz que não aceita menor ser preso “apenas” por roubar um celular) e tira tudo o que pode, em impostos, tributos e etecétera de quem é honesto e vive do seu trabalho.
Os números assustam, neste país quer vive do avesso, incentivando quem comete crimes e punindo quem vive dentro da lei. Assassinos, estupradores, ladrões de dinheiro dos velhinhos, assaltantes de cofres públicos, banqueiros que quebram seus bancos, bilionários ajudados por autoridades, são tratados com os benefícios da lei. Quem usa batom para pichar estátua, se não for esquerdista, pega 14 anos de cadeia.
Tudo isso está dentro do mesmo contexto. Tomaram conta do Brasil e o tornaram o país que estamos vendo hoje, onde 42 milhões vivem de benefícios dos governos e apenas 38 milhões trabalham com carteira assinada, segundo uma dezena de fontes diferentes. Não é apenas um momento passageiro. É um projeto de poder que caminha para desestruturar nosso país como uma Nação democrática e justa. Aqui, ser criminoso dá prêmio!
MDB MIRA A EMPRESÁRIO RONDONIENSE PARA DISPUTAR O GOVERNO. A RESPOSTA AINDA NÃO FOI DADA
O projeto está andando. Reuniões, conversas preliminares, convite feito. Só com um detalhe vital: o nome do personagem principal continua sendo mantido em segredo. O presidente regional Confúcio Moura inclusive já se reuniu com o personagem, que seria um empresário sem qualquer ligação com a esquerda, pelo contrário, mas que cairia como uma luva nas pretensões do MDB de Rondônia para concorrer ao Governo e cooptar eleitores de todas as cores partidárias.
Faltam, claro, muitos detalhes, mas sabe-se que as conversações estão bastante adiantadas. O convidado está analisando o convite com carinho e respeito, mas segundo fontes importantes do partido, até este final de semana ele ainda não tinha anunciado sua decisão, o que deve fazer apenas nos próximos dias.
A verdade é que o MDB quer voltar ao comando do Estado. Desde 1994, quando elegeu Valdir Raupp, o partido não conseguia um nome de ponta para chegar ao Palácio do Governo. Na eleição de 94, Raupp se elegeu com mais de 248 mil votos contra 145 mil de Chiquilito Erse. O partido estivera no poder com Jerônimo Santana, que governou entre 1987 e 1991 e só voltou com Confúcio Moura, por dois mandatos, entre 2011 e 2018. Agora, o partido comandado por Confúcio quer o poder novamente. Já teria escolhido um nome, depois da garimpagem feita. Não há ainda notícias de que o convidado aceitará ou não a missão.
ACIR GURGACZ É O NOME QUE A ESQUERDA QUER, POR TAMBÉM COOPTAR VOTOS DO CENTRO E DA DIREITA
O partido, contudo, avalia outras possibilidades. Uma delas, de compor o grupo de partidos de esquerda, onde todos lançariam um só nome, tentando levar ao segundo turno um candidato que tenha perfil que eles chamam de progressista, mas que, ao mesmo tempo, seja simpático a parte do eleitorado conservador e de direita. E este nome já é público. Trata-se do ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-senador, o empresário Acir Gurgacz.
Líderes do MDB, PT, Psol e demais partidos que compõem a espécie de frente esquerdista, querem que o presidente regional do PDT, que faz parte deste grupo, seja o nome para disputar o Governo. Um importante líder do MDB confidenciou, esta semana, que “o Acir Gurgacz seria o nome ideal. Seria muito menos difícil ele concorrer ao Governo do que ao Senado, onde já há muitos nomes em condições de chegar às duas vagas. Ao Governo, Acir seria o grande personagem”!
Por enquanto, contudo, Gurgaz continua mantendo sua decisão de tentar voltar ao Senado, de onde saiu depois de uma absurda injustiça. Líder empresarial do Estado, da família que é dona da Eucatur, Acir Gurgacz tem raízes profundas em Rondônia e é bom de voto.
Por enquanto, o ex-senador faz muitas visitas, publica vários vídeos nas redes sociais e participa de programas em emissoras de rádio e TV. Está voltando à política com toda a força. Não se sabe ainda se ele vai aceitar os insistentes convites para concorrer ao Governo ou se manterá seu plano inicial em busca da volta ao Senado. Decisão final, só mais tarde saberemos!
OS RAUPP, NOMES HISTÓRICOS NA NOSSA VIDA PÚBLICA, ESTÃO FORA DA POLÍTICA E DA ELEIÇÃO DESTE ANO
Por falar em Valdir Raupp, o casal decidiu, ele e sua esposa, a ex-deputada Marinha Raupp, com atuação inesquecível na política, que ambos estão fora das disputas políticas. Raupp tem sido instado todos os dias, há longo tempo, a voltar a disputar uma eleição. Depois de muita análise, ambos concluíram que o melhor é se dedicar à família, aos netos e tocarem suas vidas, sem concorrerem a cargos eletivos.
Valdir Raupp começou sua carreira política em 1982, como vereador eleito em Cacoal. Sempre no MDB. Só deixou o partido em 1990, por cerca de um ano, quando disputou o governo de Rondônia pela PRN. Depois foi Governador e várias vezes Senador, sempre pelo mesmo partido. Já radicado em Rolim de Moura, ele é um dos três governadores eleitos de Rondônia que são daquela cidade. Os outros dois são Ivo Cassol e João Cahulla.
Os Raupp ficarão para sempre ligados à política rondoniense. Deve ter sido a dupla de membros da bancada federal, em todos os tempos, que mais recursos trouxe ao Estado, proporcionalmente aos valores da época e os de hoje. Injustiçado, Raupp passou vários anos sob o tacão de sórdidos ataques, até que a verdade viesse à tona e ele fosse absolvido de todas as falsas acusações e certamente tudo isso que sofreu, serviram também para determinar sua decisão de não participar mais da vida pública. Nela, fará muita falta. Tanto ele quanto Marinha Raupp!
LÉO MORAES GANHA PRESENTE ESPECIAL NOS SEUS 42 ANOS: É O PREFEITO COM MAIOR APROVAÇÃO DAS CAPITAIS DO PAÍS
Ainda jovem para o mundo da política, o prefeito Léo Moraes comemora seus 42 anos com um presente simbólico, mas de valor inestimável: pesquisa nacional feita pelo Instituto Veritá o aponta como o mais bem avaliado entre os mandatórios de todas as Capitais brasileiras. A pesquisa ouviu mais de 100 mil pessoas nas capitais brasileiras e 30 mil responderam integralmente às 77 perguntas do questionário. A margem de erro varia entre 2 e 3 por cento, para mais ou para menos.
Léo Moraes obteve 94,5 por cento de aprovação. A área melhor avaliada em Porto Velho foi o transporte público e o melhor serviço, as sinalização de trânsito e semáforos. Já a pior área é saneamento e meio ambiente, e o pior serviço, coleta de lixo e tratamento de esgoto.
Foram analisados 51 serviços municipais e a avaliação do prefeito, totalizando 52 indicadores apurados a partir da percepção direta da população. “Esses indicadores foram consolidados a partir de 91 temas que são eixos de relevância social, identificados como prioritários pela população, e estão organizados em 18 áreas de avaliação dos serviços públicos municipais”, segundo comenta o Instituto Veritá!
O Top 10 dos prefeitos mais bem avaliados é completado por Eduardo Braide, de São Luís; , Antônio Furlan, de Macapá; Arthur Henrique, de Boa Vista; Eduardo Pimentel, de Curitiba; JHC, de Maceió, Lorenzo Pazolini, de Vitória, Emília Corrêa, de Aracaju, Topázio Neto, de Florianópolis, e João Campos, do Recife.
DEZ MIL SUPERSALÁRIOS LEVAM QUATRO BI POR ANO, O SUFICIENTE PARA CONSTRUIR 4 MIL ESCOLAS OU COMPRAR 102 HOSPITAIS
Um grupo acima do bem e do mal. Especial. Vivendo na opulência do dinheiro público, esta gente recebe, mensalmente, bem mais do que o máximo permitido. Neste grupo estão 10 mil os sortudos, aposentados e pensionistas, todos recebendo supersalários, que atingem quantias absurdas, sempre utilizando-se de penduricalhos. Todos ganham, a cada 30 dias, valores que estão muito acima do teto constitucional de 46.300 reais, que é o máximo determinado pela lei para ministros do STF.
É um rombo bilionário. Sem contar outros 30 mil que também recebem quantias muito acima do teto, apenas com estes 10 mil escolhidos pela sorte, os números batem em cerca de 4 bilhões de reais por ano. Se formos colocar todos os 40 mil na conta, os gastos saltam para 20 bilhões de reais. Mas fiquemos apenas nos 10 mil aposentados e pensionistas: só para se ter ideia, no orçamento completo para construção, uma escola para 360 alunos em dois turnos, com qualidade média, com preço aproximado de 2.500 reais o metro quadrado e com 400 metros quadrados, custaria hoje um total de 1 milhão de reais. É apenas uma comparação simplória, mas por ele se pode deduzir que, com 4 bi por ano, o país poderia construir, por exemplo, 4 mil escolas novas, para abrigarem até 1 milhão e 440 mil estudantes.
Com o custo total de cerca de 39 milhões, a Prefeitura de Porto Velho comprou o Hospital das Clínicas, que abrigará o primeiro hospital universitário e municipal da história da cidade. Com os 4 milhões deste grupo de felizardos dos supersalários das aposentadorias, durante um ano, se poderia comprar 102 hospitais do tamanho do das Clínicas, com cerca de 80 leitos cada. Mais de oito mil leitos. Uma casta rica, vivendo dos cofres públicos, com um número tão pequeno de brasileiros, é também responsável pelo abismo social que domina nosso País. E tente diminuir os ganhos deles em 10 reais, pra ver o que lhe acontece!
FIERO DIZ QUE ACORDO MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA PODE AMPLIAR EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE RONDÔNIA
A Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero) avalia de forma positiva o avanço do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, por entender que a medida tende a abrir mercados formados por países com alto nível de exigência regulatória e elevado poder aquisitivo. A ampliação do acesso ao mercado europeu cria condições para que produtos rondonienses alcancem consumidores dispostos a pagar por qualidade, origem comprovada e processos produtivos alinhados a critérios ambientais e inclusivos.
Cadeias produtivas como as do café, da castanha e do chocolate, por exemplo, ganham relevância nesse cenário, uma vez que o mercado europeu valoriza atributos como sustentabilidade e identidade regional, fatores presentes em iniciativas desenvolvidas no estado. Para o presidente da FIERO, Marcelo Thomé, a expectativa em torno do fechamento do acordo está diretamente associada ao modelo de desenvolvimento defendido pela indústria do estado.
“Rondônia tem demonstrado que é possível produzir com responsabilidade, conciliando sustentabilidade, inclusão social e conservação das florestas. O acordo com a União Europeia pode impulsionar nossas indústrias, especialmente o agronegócio, que reúne qualidade, origem sustentável e potencial para atender mercados exigentes”, afirmou.
Segundo Thomé, o acordo também tende a estimular a modernização da indústria local, ao exigir adequação a padrões técnicos, sanitários e ambientais rigorosos. “Esse movimento pode fortalecer a competitividade das empresas rondonienses, incentivar investimentos em inovação e ampliar a inserção do Estado em cadeias globais de valor”, comentou.
CACAU DE RONDÔNIA GANHA PRÊMIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SE DESTACA NA PRODUÇÃO EM TODO O PAÍS
Uma forte parceria do governo rondoniense com os produtores e principalmente com a agricultura familiar, poderá colocar, em breve, nosso Estado como um dos maiores produtores de cacau da melhor qualidade de todo o Brasil. “Rondônia vem trabalhando muito na produção de vários alimentos, entre eles o cacau, que também tem sido premiado nacionalmente”. Rocha informa que temos 12.500 hectares produzindo cacau, com 3.120 produtores. E foram estes produtores que já transformaram nosso Estado no maior produtor de cacau de toda a região norte”, comemora.
O programa Concacau, por exemplo, criado em 2021, já premiou dezenas de produtores e se tornou uma vitrine para mostrar a qualidade do cacau rondoniense. Em quatro edições, o concurso distribuiu mais de 100 mil em prêmios, além de equipamentos e insumos para fortalecer a produção. Em nível nacional, também já conquistamos vários prêmios graças à qualidade do nosso produto.
Com uma produção anual de que se aproxima das nove mil toneladas e produtividade média de 1.251 kg/hectare, atualmente, o estado ocupa o quarto lugar no ranking nacional de produção e é o maior produtor da Região Norte. Marcos Rocha sublinha ainda que “nossa amêndoa de cacau também já está recebendo prêmios internacionais. O secretário de Agricultura, Luiz Paulo, comemora também os bons resultados e, tanto quanto Rocha, tem ouvido agradecimentos dos produtores pela parceria com o Governo, que tem incentivado o crescimento do setor.
MENTIRA VERGONHOSA! PARTE DA MÍDIA DIZ QUE AMERICANOS PODEM RETIRAR ACUSAÇÕES DE TRAFICANTE CONTRA MADURO
É lamentável o que parte da imprensa brasileira utiliza de mentiras, Fake News e meias verdades ao tratar a questão da Venezuela. A última é que o governo americano estaria disposto a retirar as acusações de que Maduro é líder de um cartel do tráfico de drogas em seu país há muitos anos. A própria ONU, dominada por delegações de países de esquerda, muitos dos quais apoiam Maduro, como o Brasil, por exemplo, condenou as ações americanas, afirmando que não há provas de que Maduro é mesmo líder do tráfico.
Quem quiser saber a verdade, basta procurar vídeos em que porta-vozes dos Estados Unidos repetem a acusação e a ampliam. Estas declarações, é claro, são ignoradas pela maioria da mídia, porque não lhe convém contar o que realmente acontecia no país do ditador/traficante sanguinário. Há um vídeo do secretário de Estado Marco Rubio, por exemplo, afirmando, textualmente, que “a ONU não sabe o que está falando!” Zero repercussão na mídia carpete, aquela que se deita para que governos esquerdistas, como os de Lula, limpem seus pés.
No vídeo, Rubio lembra que Nicolas Maduro foi condenado por um júri popular, um Grande Júri, no Distrito Sul de Nova York, pelo enorme volume de provas apresentadas em relação ao envolvimento dele com o tráfico internacional. Um ano e meio depois da primeira condenação, segundo o mesmo Marco Rubio, muitas novas provas foram apresentadas, consolidando a condenação. Ou seja, é só balela, irresponsabilidade ou jornalismo/ideológico/mentiroso afirmar que os americanos estariam recuando contra Maduro. Vão criar vergonha na cara!
PERGUNTINHA
Na sua opinião, o veto total do presidente Lula ao projeto de diminuição das penas dos injustamente condenados pelo 8 de Janeiro (o golpe que nunca ocorreu!) serviu para ajudar uma reunificação do país ou colocou ainda mais pólvora no barril ideológico em que se transformou nosso Brasil?
