Honraria estadual reconhece atuação do TCE e do MPC na promoção de políticas públicas que beneficiam a população rondoniense

Por TCE-RO

Publicada em 03/03/2026 às 16h42

Garantir que políticas públicas alcancem resultados concretos para a população e fortalecer instituições essenciais ao desenvolvimento social são compromissos que orientam o trabalho dos órgãos de controle em Rondônia.

Nesse contexto, membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE RO) e do Ministério Público de Contas (MPC RO) foram reconhecidos, nesta segunda-feira (2/3), pelo Governo do Estado com a Medalha do Mérito Marechal Rondon, destacando a relevância de suas contribuições para a melhoria da gestão pública e para a proteção do interesse do cidadão.

A homenagem reforça a importância de instituições que atuam para aprimorar serviços públicos, prevenir desperdícios e induzir políticas que impactam diretamente áreas como educação, saúde, assistência social e infraestrutura.

RECONHECIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE

Foram agraciados com a comenda, pelo TCE RO, o conselheiro Jailson Viana e os conselheiros substitutos Francisco Júnior e Omar Pires Dias. Pelo MPC RO, receberam a honraria o procurador geral Miguidônio Loiola Neto e os procuradores Yvonete Fontinelle, Adilson Moreira, Ernesto Tavares e Willian Pessoa.

O reconhecimento decorre da atuação técnica e contínua na fiscalização, no acompanhamento de políticas públicas e na promoção de melhorias que influenciam positivamente a vida dos cidadãos.

SOLENIDADE REFORÇA O VALOR INSTITUCIONAL DA COMENDA

A entrega da Medalha do Mérito Marechal Rondon ocorreu no Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, em Porto Velho. A cerimônia foi conduzida pelo governador Marcos Rocha e contou com a presença de autoridades civis e militares, que prestigiaram os homenageados.

Considerada a mais alta distinção concedida pelo Estado, a honraria leva o nome do sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon, figura histórica que simboliza integração nacional, diálogo e desenvolvimento da Amazônia. O decreto de concessão reconhece personalidades que se destacam pelo saber, pela ética e pelos serviços prestados à população.

Durante os pronunciamentos, o conselheiro Jailson Viana destacou que a homenagem representa o reconhecimento ao trabalho que o TCE RO realiza para induzir políticas públicas que fazem diferença no cotidiano da população.

Pelo MPC RO, o procurador Willian Pessoa enfatizou a satisfação em fazer parte de uma instituição que há mais de 40 anos contribui para uma gestão pública mais responsável e eficiente.

A homenagem reafirma o compromisso do TCE RO e do MPC RO com um controle externo que gera impacto social, orientado para a melhoria da gestão pública e para a proteção dos direitos do cidadão.

A atuação conjunta dessas instituições demonstra que fortalecer políticas públicas é essencial para promover desenvolvimento, inclusão e qualidade de vida em Rondônia.