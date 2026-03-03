PS Especial 2026 - UNIR convoca candidatos para matrícula em 2ª chamada

Por UNIR

Publicada em 03/03/2026 às 17h01

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) convoca para realização das matrículas em 2ª chamada os candidatos aprovados no Processo Seletivo (PS) Especial 2026 – Vagas Ociosas, que é destinado a transferências internas e externas nos cursos de graduação e ao ingresso de portadores de diploma. O edital de convocação para matrículas em 2ª Chamada foi publicado nesta segunda-feira (2), e a lista de convocados pode ser acessada clicando aqui.

Período para matrícula - As matrículas em 2ª chamada do PS Especial 2026 - Vagas Ociosas serão realizadas no período 3 a 9 de março de 2026, exclusivamente de forma online, por meio do link https://psespecial.unir. br/.

Início das aulas - Essa chamada é para ingresso no primeiro semestre letivo deste ano (2026.1), e as aulas para os candidatos aprovados neste processo seletivo iniciaram junto com as aulas dos veteranos, no último dia 23 de fevereiro - conforme o Calendário Acadêmico da UNIR. Após a realização da matrícula, o aluno deverá procurar seu departamento acadêmico para mais esclarecimentos. Veja aqui a lista dos cursos de graduação da UNIR com seus respectivos sites e canais de contato.

SOU - Serviço de Orientação ao Usuário – Mais informações sobre o PS Especial 2026 – Vagas Ociosas, e auxílios para as matrículas, podem ser obtidos por meio do Serviço de Orientação ao Usuário, o SOU UNIR. Para isso podem ser enviados e-mails para o endereço [email protected] ou mensagens por WhatsApp para o número (69) 2182-2016.

O Resultado final, a 2° chamada e demais informações sobre o PS Especial 2026 – Vagas Ociosas estão disponíveis neste link.