SBT interrompe produção do “The Noite” por impasse contratual com Danilo Gentili

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 16h08

Uma pendência contratual levou o SBT a cancelar, de última hora, as gravações do The Noite que aconteceriam na segunda-feira (2). O motivo é a ausência de renovação do vínculo de Danilo Gentili, encerrado oficialmente no fim do ano passado.

Desde janeiro de 2026, o apresentador vinha comandando a atração sem contrato formal assinado. Para evitar qualquer questionamento jurídico, a emissora decidiu pausar temporariamente a produção até que a situação seja resolvida.

O cenário ocorre após anos de desgastes nos bastidores. Em 2024, Gentili tornou pública a insatisfação com o que classificou como falta de investimentos no programa, que está no ar há mais de uma década e é o único talk show diário da televisão aberta brasileira. Outro ponto de atrito teria surgido com mudanças internas na direção, especialmente após a entrada de Virginia Fonseca na programação — situação que fez os dois dividirem o mesmo diretor. A atração dela saiu da grade no início deste ano.

Também houve debates sobre o formato do programa, incluindo sugestões para retirada da banda Ultraje a Rigor, parceira de Gentili desde a época do “Agora é Tarde”, exibido na Band. A permanência do grupo teria sido tema recorrente nas conversas internas.

Outro ponto sensível envolve o desempenho digital do programa. O canal oficial no YouTube soma mais de 13 milhões de inscritos, mas não conta com distribuição internacional, especialmente nos Estados Unidos. Além disso, segundo relatos, não há divisão de receita da monetização com o apresentador.

Apesar das divergências, o talk show mantém desempenho competitivo na audiência noturna e, em determinadas ocasiões, supera programas exibidos em outros horários da própria emissora.

Em nota, o SBT confirmou apenas que a gravação foi suspensa por causa da situação contratual, sem detalhar o andamento das negociações.