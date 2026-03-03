Empresário e pecuarista expõe denúncia de possível abandono de motorista na BR em Pimenta Bueno

Por Assessoria

Publicada em 03/03/2026 às 16h13

O empresário e pecuarista Fernando Vilas utilizou suas redes sociais para trazer a público uma denúncia envolvendo um motorista que teria ficado sem assistência na BR, na região de Pimenta Bueno.

Segundo relato divulgado no vídeo, o caminhoneiro estava com o veículo quebrado às margens da rodovia e teria solicitado apoio à concessionária responsável pelo trecho.

Relato apresentado no vídeo

De acordo com o motorista, um veículo da concessionária passou pelo local no momento em que ele tentava sinalizar por ajuda. Conforme o depoimento, a caminhonete não teria parado para prestar atendimento.

Ainda segundo o relato feito no vídeo, o veículo estaria escoltando um trator que pertenceria ao pai do condutor da caminhonete.

O caminhoneiro afirma que permaneceu à beira da rodovia aguardando auxílio, situação que, segundo ele, representava risco à própria segurança e aos demais usuários da estrada.

Cobrança por esclarecimentos

Ao divulgar o caso, Fernando Vilas questionou a prioridade no atendimento aos usuários da rodovia e cobrou transparência quanto aos protocolos adotados pela concessionária.

“Um caminhão quebrado na BR não é detalhe. É risco real”, destacou.

A denúncia gerou repercussão nas redes sociais e abriu debate sobre a prestação de serviço nas rodovias do estado.