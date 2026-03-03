Ações educativas alertam sobre os cuidados com a tuberculose em PVH

Por Taiana Mendonça

Publicada em 03/03/2026 às 16h08

Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado em 24 de março, a Prefeitura de Porto Velho e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) prepararam uma programação especial ao longo do mês, com atividades educativas e mobilização nas unidades de saúde.

A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. Apesar de ser curável e ter tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ainda representa um grave problema de saúde pública no Brasil e em Porto Velho.

Situação preocupa na capital

De acordo com dados da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Semusa, Porto Velho apresenta indicadores preocupantes em relação ao abandono do tratamento. O Ministério da Saúde preconiza que a taxa de cura seja de pelo menos 85% e que o abandono não ultrapasse 5%. No entanto, na coorte de 2025 (casos diagnosticados em 2024), a taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar positiva foi de 58,1%, enquanto o abandono chegou a 32,5%.

Entre 2018 e 2025 (dados parciais), o município registrou 4.059 casos notificados, com 1.197 abandonos de tratamento e 71 óbitos por tuberculose

A gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Ivonete Santos, reforça o alerta. “Muitos pacientes iniciam o tratamento, apresentam melhora dos sintomas e interrompem antes do tempo recomendado. Isso é extremamente grave, pois além do risco de agravamento e morte, a interrupção pode tornar a bactéria resistente aos medicamentos, dificultando ainda mais a cura”, destaca.

Tratamento é gratuito nas unidades de saúde

O tratamento da tuberculose dura, no mínimo, seis meses, com uso diário de medicamentos, sem interrupção, e é totalmente gratuito nas unidades de saúde da rede municipal.

Em Porto Velho, o diagnóstico é realizado por meio do Teste Rápido Molecular para Tuberculose. Pessoas com tosse por três semanas ou mais devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa para avaliação. A coleta de escarro é feita na própria unidade e encaminhada ao Laboratório Municipal (LAM).

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, ressalta o compromisso da gestão. “Estamos reforçando as ações de conscientização e mobilizando nossas equipes para ampliar o acompanhamento dos pacientes. A tuberculose tem cura, o tratamento é gratuito e está disponível na rede municipal. O que precisamos é que as pessoas procurem a unidade de saúde e sigam corretamente até o final”.

O prefeito Léo Moraes reforçou o cuidado da gestão com a saúde da população no enfrentamento à doença. “Nosso foco é prevenir, diagnosticar cedo e garantir que o paciente tenha todo o suporte necessário durante o tratamento. Cuidar da saúde pública é investir na qualidade de vida da nossa cidade”.

Sinais e sintomas

Os principais sintomas da tuberculose são:

- Tosse por três semanas ou mais, com ou sem catarro;

- Febre no fim do dia;

- Suor noturno;

- Perda de peso;

- Cansaço excessivo;

- Dor no peito;

- Escarro com sangue.

Ao apresentar esses sintomas, a orientação é não procurar pronto atendimento, mas sim a Unidade Básica de Saúde do bairro para investigação adequada.

Programação

Durante o mês de março, a Semusa realiza ações educativas em todas as unidades de saúde, com palestras e distribuição de materiais informativos.

A programação inclui:

- Palestra para acadêmicos da UNIR – 11/03/2026;

- Roda de conversa na USF Aponiã – 23/03 (manhã), voltada a profissionais de saúde e usuários que aguardam atendimento;

- Pit Stop na Avenida 7 de Setembro com Campos Sales – 24/03, às 16h;

- Roda de conversa na USF Agenor de Carvalho – 25/03, às 16h, voltada a profissionais de saúde e usuários que aguardam atendimento;

- Palestra na Casa Roseta – 26/03, às 15h, direcionada aos profissionais da instituição.

As ações seguem recomendação do Ministério da Saúde para mobilização social, com foco na informação, prevenção e adesão ao tratamento.