Belo e Gracyanne são intimados em ação por suposto sumiço de eletrodomésticos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 15h59

A Justiça tenta localizar Belo e Gracyanne Barbosa em um processo que tramita na 21ª Vara Criminal de São Paulo. O ex-casal é citado em uma ação por apropriação indébita relacionada a objetos que teriam desaparecido de um imóvel alugado na capital paulista.

De acordo com informações publicadas pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o caso teve início em 2020. Entre os itens mencionados estão filtro de água, máquina de lavar, motor de hidromassagem, micro-ondas e telefone sem fio.

A Justiça paulista expediu carta precatória ao Judiciário do Rio de Janeiro para que os dois sejam intimados a comparecer a audiência preliminar. O prazo estabelecido é de 30 dias para que apresentem resposta e informem contatos atualizados, como e-mail e telefone.

Segundo o proprietário do imóvel, David Maciel Filho, o prejuízo estimado é de R$ 7.289,88, valor que ainda não inclui atualização monetária.

Procuradas pela revista IstoÉ Gente, as assessorias de Belo e Gracyanne não se manifestaram até a publicação da reportagem.