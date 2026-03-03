Após perder 14 kg de gordura, Yasmin Brunet impressiona em foto de biquíni

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 16h01

A modelo Yasmin Brunet chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (3) ao compartilhar um registro de sua passagem por Fernando de Noronha. Na imagem, ela aparece usando um biquíni com as cores da bandeira do Brasil, evidenciando o bronzeado e as tatuagens.

A publicação rapidamente gerou reação entre seguidores, que deixaram comentários elogiando a influenciadora. Entre as mensagens, internautas destacaram a aparência e brincaram com o cenário paradisíaco escolhido para o clique.

Além das fotos, Yasmin tem falado sobre mudanças recentes em sua rotina de saúde. A modelo revelou que iniciou tratamento para lipedema e detalhou parte do processo que contribuiu para a perda de peso. “A primeira coisa foi cortar glúten”, afirmou. O médico responsável pelo acompanhamento explicou: “Para você foi o gatilho principal. Não é para todo mundo, mas é muito comum”.

Em outro relato, a ex-participante do Big Brother Brasil mostrou uma representação física equivalente a 1 kg de gordura e comemorou o resultado alcançado. “Perdi 14 dessas”, declarou.