Equilíbrio pelas vagas à Câmara Federal é ferrenha, a busca pelas duas cadeiras ao Senado também, há quem aposte que Rocha renunciará em abril

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 14h00

Federal – Rondônia tem oito cadeiras na Câmara Federal e a disputa por elas prometem ser das mais acirradas nas eleições gerais de outubro. Dos oito deputados atuais, dois não disputarão a reeleição, porque estariam dispostos a concorrerem a outros cargos. Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado é pré-candidata a uma das duas vagas ao Senado. Fernando Máximo, eleito pelo União Brasil, mas que deverá mudar de partido, também não concorrerá à reeleição e está trabalhando uma pré-candidatura a governador. Em uma segunda opção a uma das vagas ao Senado, situação que será definida até as convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), quando serão homologados os candidatos aos cargos de presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleias Legislativas.

Federal II – O Instituto Phoenix, do experiente matemático Juvenil Colho consultou eleitores nos municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, Cerejeiras e Ji-Paraná. Os nove primeiros colocados que somaram dois dígitos foram Jesualdo Pires (UB) Amir Lando (Avante), Anselmo de Jesus (PT), Mauro Nazif (MDB), Ezequiel Neiva (União Progressista-UP), Luiz Cláudio (PL), Fernando Máximo (Podemos), Kaká Mendonça (PL) e Maurício Carvalho (Republicanos). A pesquisa foi espontânea com a pergunta: em quem você vai votar a deputado federal na próxima eleição?

Senado – Os pesquisadores do Phoenix também consultaram eleitores nos mesmos municípios sobre as eleições ao Senado, quando serão disputadas duas das três vagas, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidente regionais do MDB e PL, respectivamente. No disco da pesquisa estimulada foram incluídos sete nomes que estariam sendo cotados para a disputa pelas duas vagas ao Senado e, quatro deles, conseguiram somar mais de 100 votos, ou seja, ultrapassaram os dois dígitos. Foram apresentados os nomes dos prováveis pré-candidatos Sílvia Cristina (PP-União Progressista), Acir Gurgacz (PDT), Amir Lando (Avante) e Mariana Carvalho (PSDB), todos com mais de 100 votos e, logo abaixo, João Cipriano, (Novo), Bruno Scheid (PL) e Fátima Cleide (PT), também muito bem avaliados pelos entrevistados. A disputa promete...

Candidato? – O futuro político do governador Marcos Rocha, presidente regional do PSD é um dos assuntos predominantes nos bastidores da política estadual. Rocha já disse publicamente, que permanecerá até o final do mandato. Após um desentendimento com o vice, Sérgio Gonçalves (UB), durante uma viagem internacional, Rocha teria desistido de sua pré-candidatura a uma das duas vagas ao Senado. Caso realmente cumpra o mandato, que terminará no final deste ano, a pré-candidatura da esposa Luana, que é secretária de Estado de Ação Social, ficará inviabilizada devido ao grau de parentesco. Luana é considerada pelos especialistas em política regional, que não teria dificuldades em conseguir uma das oito vagas na Câmara Federal.

Candidato II? – Apesar de muitos analistas políticos afirmarem com convicção, que Rocha renunciará até o dia 3 de julho, seis meses antes das eleições em primeiro turno, na solenidade de segunda-feira (2) no Palácio das Artes, em Porto Velho, voltou a afirmar que cumprirá o mandato até o final. O futuro político de Rocha é importante, pois caso renuncie, o vice Sérgio assumirá e já adiantou, que concorrerá à reeleição, e, com certeza não irá prestigiar o grupo de Rocha, pois precisará de apoio para sua pretensão de se reeleger e seus parceiros. É importante destacar, que Rocha sendo ou não candidato terá muita influência na política regional. Se permanecer no governo não irá dar apoio ao grupo do vice Sérgio. Se renunciar, não terão apoio do vice. Realmente é uma situação difícil e que está sendo aguardada com muita expectativa, inclusive com apostas de valores elevados sobre sua permanência ou não. Você arriscaria?

Respigo

Apesar dos inúmeros comentários sobre a decisão de o deputado estadual Eyder Brasil, com reduto eleitoral em Porto Velho, em deixar o PL para se filiar ao Podemos, seu destino partidário é outro. Na Janela Partidária (7 deste mês de março a 5 de abril), Eyder estará se filiando ao PSD, presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha +++ A permanência de Rocha no governo até o final do mandato (dezembro próximo) será fundamental para os deputados ligados ao Governo do Estado. Com a “máquina” administrativa em mãos, Rocha dará o suporte necessário a seus aliados nos municípios, apoio fundamental para quem buscará um novo mandato +++ O Verão Amazônico (meses com chuvas esparsas, altas temperaturas e baixa umidade) está chegando. O início é julho, e o Inverno (chuvas diárias e umidade elevada), terminará em maio, mas já é possível notar, que as chuvas não são tão intensas e o rio Madeira está com o nível estabilizado +++ A demissão do técnico do Flamengo, Felipe Luís, após a goleada (8x0) sobre Madureira pelo Campeonato Carioca, deixou a todos estupefato. Em 2025 o Flamengo conquistou praticamente tudo que disputou, inclusive a Libertadores e a Copa do Brasil, graças a um elenco forte, além da competência no comando do treinador, que tinha renovado com o clube até o final de 2027, e manteve o rubro-negro entre os maiores e melhores times do mundo +++ Sua demissão surpreendeu a maioria das pessoas, inclusive torcedores e analistas do futebol. E durma-se com um barulho desses...