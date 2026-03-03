Projeto Cidade Limpa atende novos bairros com coleta de resíduos

Por Assessoria

Publicada em 03/03/2026 às 15h11

Se você possui sofás, pneus, móveis, eletroeletrônicos e outros resíduos volumosos, esta é a oportunidade de realizar o descarte correto e contribuir para uma cidade mais limpa e organizada.

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), dará continuidade ao Projeto Cidade Limpa, contemplando novos bairros conforme o cronograma estabelecido para o mês de março:

06 e 07 de março

Bairro Itaporanga



13 e 14 de março

Bairro Bela Vista



20 e 21 de março

Bairro Aeroporto

27 e 28 de março

Bairro Jardim das Oliveiras



Os moradores devem deixar os materiais em frente às suas residências, nas datas correspondentes ao seu bairro. As equipes da SEMMA realizarão a coleta e encaminharão os resíduos para destinação ambientalmente adequada.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a limpeza urbana, prevenir a formação de focos de doenças, evitar o descarte irregular e promover mais qualidade de vida à população.

O Projeto Cidade Limpa reforça o compromisso da Administração Municipal com a organização dos espaços públicos e a preservação ambiental.

Projeto Cidade Limpa — juntos por uma Pimenta Bueno cada vez melhor.