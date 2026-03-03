Professores reúnem-se em escola rural com comunidade para discutir desafios da educação

Por Assessoria

Publicada em 03/03/2026 às 14h42

Na última semana, a SEMED levou o Ensino Fundamental II para a zona rural da nossa terra. Na Escola Maria Rosa de Oliveira, professoras e professores de diferentes cantos do município se encontraram não só para trocar ideias, mas para sentir na pele os desafios que cada escola enfrenta no dia a dia.

Foi um dia de formação itinerante que misturou tecnologia, ética e muita troca de experiência. Foram discutidos o caderno complementar da BNCC da Computação, o uso consciente da Inteligência Artificial em sala de aula e o programa Escola das Adolescências do Governo Federal.

E o melhor: essa foi só a primeira parada. Ao longo do ano, teremos mais três encontros, sempre levando formação de qualidade para quem está na linha de frente da educação pública.

Porque valorizar quem ensina é investir no futuro de Espigão D'Oeste.