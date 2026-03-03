Prefeitura reforça combate aos maus-tratos e pede apoio da população

Por Assessoria

Publicada em 03/03/2026 às 15h02

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Turismo (SEMMADU) intensificou a campanha de conscientização contra maus-tratos a animais e reforça o pedido para que a população denuncie qualquer situação de violência ou negligência.

De acordo com as informações divulgadas na peça da campanha, são considerados maus-tratos práticas como abandonar animais, mantê-los presos em correntes de forma contínua, deixá-los em locais pequenos e sem higiene, além de não oferecer abrigo adequado contra sol, chuva e frio.

Também configuram crime deixar o animal sem ventilação ou luz solar, não fornecer comida e água diariamente, bem como agredir, mutilar, envenenar ou ferir voluntariamente. O uso de métodos punitivos que causem sofrimento também é classificado como violência.

A Secretaria orienta que, ao presenciar qualquer uma dessas situações, a população deve denunciar pelo telefone (69) 3442-3100. A colaboração da comunidade é fundamental para combater os maus-tratos e garantir a proteção e o bem-estar dos animais no município.

A campanha destaca ainda que denunciar é um ato de responsabilidade e cidadania.