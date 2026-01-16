Professores das escolas Menézio de Victo, Maria de Lourdes e Aldemir Cantanhede em Jaru são selecionados pelo Programa Mais Professores, do Governo Federal

Publicada em 16/01/2026 às 16h05
O bom desempenho dos profissionais lotados na rede municipal de ensino de Jaru tem refletido no avanço da aprendizagem dos alunos. Além de contribuir diretamente para a qualidade da formação educacional, a atuação dos professores também garantiu vagas no programa nacional Mais Professores.
A seleção foi feita com base no desempenho dos alunos na avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, realizado em 2023.
De acordo com a secretária de educação, Cleide Gonçalves, os selecionados devem, agora, emitir a carteira nacional do docente, a fim de garantir o benefício.
O Programa tem como objetivo fortalecer a formação e valorizar os profissionais do magistério, oferecendo recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo.
Além do reconhecimento, o programa também prevê ações como seleção para ingresso na docência, estímulo ao ingresso, permanência e conclusão dos cursos de licenciatura, incentivo à atuação em diferentes regiões, especialmente nas que enfrentam maior carência de professores, e apoio à formação e ao desenvolvimento ao longo da carreira.
