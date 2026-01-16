União estratégica por uma Justiça mais eficiente

Publicada em 16/01/2026 às 17h01
Seguindo uma programação de reuniões de alinhamento, a Presidência do TJRO e a Corregedoria-Geral da Justiça, trataram sobre a execução dos planos de gestão para o biênio, com o objetivo de fortalecer a atuação integrada e assegurar maior eficiência administrativa e jurisdicional.
O presidente, desembargador Alexandre Miguel, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Glodner Paulleto, e as suas equipes, debateram diretrizes estratégicas, fluxos de trabalho e ações conjuntas voltadas ao aprimoramento da prestação jurisdicional em todo o estado.
A reunião integra a agenda de gestão da atual administração do TJRO, que prioriza a transparência, o planejamento estratégico e a atuação colaborativa entre os diversos setores do Poder Judiciário de Rondônia.
