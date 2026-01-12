MATÉRIA NACIONAL

UOL inclui Jaime Bagattoli em levantamento sobre parlamentares com projetos ligados aos próprios negócios

Reportagem identifica propostas apresentadas por parlamentares que atuam em setores nos quais mantêm negócios privados; no caso de Rondônia, foco recai sobre projetos ligados a combustíveis e áreas rurais na Amazônia Legal