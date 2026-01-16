Governo de Rondônia repassa mais de R$ 3 milhões para projetos de organizações sociais selecionadas em Chamamento Público

Publicada em 16/01/2026 às 16h12
Das 53 Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) selecionadas pelo governo de Rondônia, no 2º Chamamento Público realizado em 2025 para seleção de propostas visando à celebração de parceria, em regime de fomento, 12 já receberam o cheque para fortalecerem suas ações com foco no interesse social alinhadas às políticas públicas estaduais. O montante repassado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) foi de R$ 3.448.081,28 milhões, de um total de R$ R$ 19.751.075,82 milhões destinados ao fortalecimento de projetos voltados à promoção de direitos e à melhoria da qualidade de vida, com foco na segurança alimentar e nutricional, assistência social, educação, saúde, saneamento básico, habitação, ocupação e renda, cidadania, benefícios eventuais, transferência de renda, pesquisas e estudos sociais e infraestrutura, entre outros de interesse social.
Entre as instituições contempladas com os recursos está o Grupo Assistencial de Amigos de Ji-Paraná (Gaajipa) – Centro de Educação Infantil Cantinho do Céu, que teve dois projetos selecionados: um no valor de R$ 270.667 mil, destinado à aquisição de um veículo tipo caminhonete; e outro no valor de R$ 123.333,33 mil, para aquisição do sistema fotovoltaico (energia solar).
Outras duas instituições selecionadas foram a Associação Beneficente Investindo no Futuro (Abif), de Nova Mamoré, com R$ R$ 398.775 mil, que serão utilizados na compra de um veículo tipo van; e o Instituto de Pesquisa e Estratégia de Saúde da Amazônia (Inpesan), de Porto Velho, que recebeu R$ 460 mil também para aquisição de um veículo tipo van e equipamentos médicos oftalmológicos.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que as atividades do terceiro setor contribuem para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, por isso investir no fortalecimento da parceria com as organizações sociais é fundamental para que os resultados das ações atinjam mais pessoas. “O PIB de Rondônia subiu do terceiro lugar no ranking do país, ocupando atualmente a primeira posição na Região Norte, e isso é fruto do fortalecimento da parceria que começou com dois encontros e dois chamamentos públicos para seleção de projetos de interesse social”, reforçou.
Para a secretária da Seas, Luana Rocha, a redução das desigualdades passa pela execução de projetos de inclusão social, que estão entre as ações prioritárias do terceiro setor como complementação às políticas públicas da Secretaria. “A parceira do estado com o terceiro setor só tende a contribuir com que mais pessoas sejam beneficiadas pelas ações do governo, que visam tornar cada vez melhor a vida das pessoas, em especial das que estão em situação de vulnerabilidade social”, destacou.
No primeiro chamamento público, realizado em 2024, foram distribuídos R$ 1 milhão, entre 10 projetos selecionados. Confira a relação das demais organizações que já receberam os recursos:
Lar do Idoso São Vicente de Paulo – Espigão do Oeste – R$ 190.800 mil: aquisição de lavadora horizontal 30 kg, centrífuga tripé 20 kg, secadora rotativa 30 kg, calandra elétrica mural elétrica e dois kits de dosadores automáticos;
Associação Beneficente Madeira Mamoré – Porto Velho – R$ 490.465,30 mil: aquisição de veículo utilitário tipo caminhonete e instrumentos musicais para o projeto “Rondônia Cultural Show: Música e Inclusão Social”;
Associação de Polícia Militar Mirim de Machadinho d’Oeste – R$ 90 mil: aquisição de climatizador, ar-condicionado, cadeiras, mesas, longarinas, freezers, fogão e forno industrial, estantes, armários e arquivos;
Associação Indígena Zavidjaj Djiguhr (Assiza) – Distrito de Nova Colina (Ji-Paraná) – R$ 530 mil: para a compra de trator agrícola com implementos (lâmina, grade aradora, plantadeira de grãos/adubadeira, plantadeira de mandioca e perfurador de solo);
Fundação Espírita Eurípedes Barsanulfo – Porto Velho – R$ 63.022 mil: aquisição de 280 cadeiras para adultos, 40 mesas para adultos, 20 cadeiras para crianças, 5 mesas para crianças, 16 armários de aço e 400 plaquetinhas patrimônio;
Associação de Assistência à Cultura na Amazônia – Moacy Grechi (AASCAM) – Porto Velho – R$ 256 mil: aquisição de um veículo tipo pick-up;
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaru (Apae) – R$ 231.969,19 mil: aquisição de 18 aparelhos de ar-condicionado, 19 computadores e 9 monitores;
Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia (AMA-RO) – R$ 343.049,46 mil: aquisição de bens e materiais para equipar as salas multissensoriais, bem como aquisição de equipamentos específicos para implantação de uma Sala de Fisioterapia Especializada destinada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Inclui equipamentos voltados à reabilitação neurológica, funcional e motora, além da aquisição de equipamento e sistema eletrônico de segurança com monitoramento interno e externo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!