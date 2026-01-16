Previdência de Rondônia fecha 2025 com dados atuariais atualizados nos balanços contábeis do estado

Publicada em 16/01/2026 às 16h42
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon) alcançou, de forma inédita, o fechamento do exercício anual com a incorporação tempestiva das informações atuariais aos seus balanços contábeis. O avanço foi registrado ainda dentro do próprio ano de referência, em conformidade com a Portaria MTP nº 1.467/2022 e com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O resultado foi alcançado graças ao trabalho integrado da Diretoria de Administração e Finanças (DAF), com a atuação conjunta da Coordenadoria de Planejamento (Coplag), da Gerência de Contabilidade (Gecon) e da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Dtic). A integração entre as áreas técnicas permitiu o aprimoramento dos fluxos internos, o alinhamento de prazos e a consolidação eficiente dos dados atuariais e contábeis.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fechamento do ano com o balanço previdenciário atualizado, marca um passo importante no fortalecimento da gestão pública no estado, reafirmando o comprometimento do governo de Rondônia com a transparência, o planejamento e o cuidado com os recursos que pertencem a toda a sociedade.
REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL
Na prática, a iniciativa garantiu que todos os ativos financeiros e as obrigações previdenciárias de curto, médio e longo prazo do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) fossem mensurados e registrados de forma oportuna. Com isso, os demonstrativos contábeis passaram a refletir, com maior precisão e confiabilidade, a real situação atuarial do regime previdenciário estadual.
O fechamento do exercício com as informações atuariais devidamente incorporadas representa um marco institucional para o Iperon. A medida fortalece a transparência da gestão previdenciária, amplia a confiabilidade dos dados apresentados aos órgãos de controle e à sociedade e contribui para uma administração mais responsável e sustentável dos recursos previdenciários.
De acordo com o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, “ao atualizar os dados ainda dentro do exercício, a gestão da previdência se torna mais transparente e confiável. Isso permite que os órgãos de controle, o governo e a sociedade acompanhem com mais clareza como os recursos estão sendo administrados e quais decisões são necessárias para garantir o equilíbrio do sistema”, afirmou.
SEGURANÇA E PREVISIBILIDADE
Para os beneficiários, esse avanço significa mais segurança e previsibilidade. Com informações atualizadas e tecnicamente consistentes, o estado passa a ter melhores condições de planejar o futuro do sistema previdenciário, antecipar riscos, corrigir eventuais desequilíbrios e assegurar o pagamento contínuo de aposentadorias e pensões.
