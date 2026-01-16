ARDPV realiza visita técnica à Rodoviária Municipal de Porto Velho

Publicada em 16/01/2026 às 16h23
A ARDPV realizou visita técnica à Rodoviária Municipal de Porto Velho para verificar condições estruturais, organização e qualidade dos serviços, reforçando a fiscalização e o compromisso com o usuário
Nesta sexta-feira (16), a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ARDPV) realizou uma visita técnica à Rodoviária Municipal de Porto Velho, como desdobramento das medidas determinadas na quinta-feira (15), voltadas ao reforço da fiscalização e da organização dos serviços prestados no terminal.
A agenda contou com a presença da presidente da Agência, Tânia Sena, e do diretor técnico-operacional, Alex Teixeira, que acompanharam in loco as condições de funcionamento da rodoviária, observando aspectos estruturais, fluxo de passageiros, limpeza, manutenção e organização dos espaços de uso comum.
A visita integra a estratégia de atuação contínua da ARDPV, que alia decisões administrativas à verificação prática em campo, garantindo que as determinações adotadas pela Agência sejam efetivamente cumpridas. A presença da diretoria no local reforça o compromisso com uma regulação ativa, técnica e próxima da realidade enfrentada diariamente pelos usuários do transporte rodoviário.
A ARDPV segue monitorando o terminal e adotando as providências necessárias para assegurar a melhoria dos serviços públicos, em consonância com os contratos vigentes e com o interesse da população de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!