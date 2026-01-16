Prefeitura de Porto Velho reforça preservação das abelhas com remoção segura na Av. Jorge Teixeira

Publicada em 16/01/2026 às 15h59
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realizou no inicio de janeiro, a remoção segura de um enxame de abelhas na avenida Jorge Teixeira com Imigrantes. A ação foi coordenada pelo gerente de assistência técnica da Semagric, Roseval Guzo, e teve como objetivo garantir a segurança da população sem eliminar os insetos, preservando a espécie e o equilíbrio do ecossistema.
Segundo Roseval, o procedimento adotado pela Prefeitura prioriza a vida das abelhas. “As abelhas não são exterminadas. Quando somos acionados, fazemos a remoção técnica e encaminhamos os enxames para locais adequados, com apoio de apicultores capacitados”, explicou.
O apicultor Luiz de Paula Martins, que recebeu o enxame retirado da via pública, destaca a importância do trabalho. “Sem abelhas não tem alimento. Elas são fundamentais para a polinização e para a sobrevivência humana. Por isso, é importante não matar e sempre chamar alguém preparado para fazer o resgate”, afirmou.
Orientação da Semagric é que, ao identificar enxames, a população entre em contato com a Prefeitura ou Corpo de Bombeiros
Luiz conta que atua na apicultura há cerca de dois anos e que as colmeias instaladas em sua propriedade contribuem diretamente para a produtividade das culturas. “A presença das abelhas melhora o desenvolvimento das fruteiras e de outras plantações”, completou.
O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, reforça que a Prefeitura mantém atendimento às solicitações da população e trabalha de forma contínua para proteger a espécie. “Nosso compromisso é atender às demandas da cidade com responsabilidade ambiental, garantindo a preservação das abelhas, que têm papel essencial no ecossistema”, destacou.
A orientação da Semagric é que, ao identificar enxames em áreas urbanas, a população evite qualquer ação por conta própria e entre em contato com a Prefeitura ou Corpo de Bombeiros para que a remoção seja feita de forma segura e ambientalmente correta.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!