BR-364 PRIVATIZADA

Após enxurrada de críticas, Nova 364 justifica pedágio apontado como um dos mais caros do Brasil e diz que custo “invisível” da estrada ruim pesa mais no bolso

A manifestação ocorre em meio ao desgaste público da concessão, que começou a cobrança antes da realização das grandes obras estruturais prometidas para o trecho entre Porto Velho e Vilhena