TRT-14 retoma prazos processuais e audiências a partir de 20 de janeiro

Publicada em 16/01/2026 às 15h53
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) informa que, a partir de 20 de janeiro, a contagem dos prazos processuais e as audiências e sessões de julgamento serão retomadas normalmente, após o período de recesso forense. A medida segue o que determina a Portaria GP nº 0033/2026.
Os atos judiciais disponibilizados no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho entre 20 de dezembro de 2025 e 20 de janeiro de 2026 terão como dados oficiais de publicação o dia 21 de janeiro, quando a contagem dos prazos passa a ocorrer normalmente.
As audiências que foram agendadas durante o período de suspensão deverão ser remarcadas em até 30 dias após o término do recesso.
Atendimento ao público
O atendimento ao público nas unidades judiciais e administrativas do TRT-14 ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30, exceto em feriados. Os serviços podem ser acessados presencialmente ou de forma virtual, por meio do Balcão Virtual.
Além disso, também estão disponíveis os chamados Pontos de Inclusão Digital (PIDs), nas localidades que não possuem dependências físicas de uma Vara do Trabalho. Acesse aqui para conferir o PID mais próximo.
Para ampliar o acesso à Justiça do Trabalho, o TRT-14 disponibiliza o Atendimento Virtual, realizado pela Coordenadoria de Atendimento e Atermação Virtual (CAAV), voltado à prestação de informações e ao ajuizamento de ações trabalhistas. O serviço atende os estados de Rondônia e Acre, no mesmo horário de funcionamento, pelos seguintes canais:
