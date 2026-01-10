EDITORIAL

As possíveis candidaturas de Maurício Carvalho e Expedito Netto ao Governo de Rondônia abrem a temporada do blefe em 2026

Entre balões de ensaio, omissões recentes e apostas desalinhadas com o eleitor, pré-movimentos expõem mais fragilidades do que força real na corrida pelo Palácio Rio Madeira