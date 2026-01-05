Maurício Carvalho admite concorrer ao Governo de Rondônia se Marcos Rocha não renunciar

Publicada em 05/01/2026 às 15h25
Segundo o site Painel Político, que ouviu o líder da bancada federal, o cenário eleitoral de Rondônia para 2026 pode sofrer alterações relevantes a partir da sinalização do deputado federal Maurício Carvalho, do União Brasil, sobre uma eventual candidatura ao governo do estado. A possibilidade foi apresentada de forma condicionada à decisão do governador Marcos Rocha de não renunciar ao cargo para disputar uma vaga no Senado Federal.
A movimentação ocorre em um contexto de forte indefinição e elevado índice de eleitores sem candidato definido. Levantamentos realizados em dezembro de 2025 indicaram que mais de 30% do eleitorado ainda não havia se posicionado, o que amplia o impacto de novas entradas na disputa.
Em simulações diretas, o senador Marcos Rogério aparecia com 28% das intenções de voto, enquanto o prefeito de Cacoal, Adaílton Fúria, registrava 22%, com cerca de 20% de indecisos.
A eventual candidatura de Maurício Carvalho foi apontada como viável a partir da construção de uma aliança envolvendo União Brasil, PP e Republicanos. Caso essa composição se consolide, parte do eleitorado de centro-direita poderia ser atraída, com reflexos diretos sobre o equilíbrio atualmente observado entre Marcos Rogério e Adaílton Fúria. A formação dessa frente estaria diretamente vinculada à permanência de Marcos Rocha no governo estadual, o que liberaria o União Brasil para rearranjos partidários no pleito majoritário.
A polarização entre Rogério e Fúria ganhou força ao longo do segundo semestre de 2025, período marcado por agendas no interior do estado e trocas de críticas relacionadas a temas como economia, fiscalização e segurança pública.
O avanço das articulações do senador do PL consolidou sua posição como principal nome da direita bolsonarista em Rondônia, enquanto o prefeito de Cacoal passou a ser associado ao campo governista alinhado à gestão estadual.
Maurício Carvalho exerce mandato de deputado federal pelo União Brasil e tem formação em medicina. Em dezembro de 2025, foi reconhecido como o melhor parlamentar de Rondônia pelo Ranking dos Políticos, ocupando a primeira colocação no estado. Sua atuação tem sido associada a pautas de gestão e eficiência administrativa, além de críticas às tarifas energéticas consideradas incompatíveis com a realidade econômica local. No mesmo período, foram registradas reuniões com lideranças do PP, incluindo o senador Ciro Nogueira, em meio a discussões sobre federações e alianças partidárias.
