Com atuação de Lúcio Mosquini, governo barra cacau da Costa do Marfim e fortalece produção nacional

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/02/2026 às 14h49

O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB-RO) destacou, em suas redes sociais, a decisão do governo federal de suspender temporariamente a importação de amêndoas de cacau da Costa do Marfim, medida que beneficia diretamente os produtores rondonienses e de todo o Brasil. A iniciativa atende a uma demanda antiga do setor produtivo, que vinha sofrendo com a concorrência desleal causada pela entrada do produto estrangeiro a preços inferiores e com riscos sanitários para as lavouras nacionais.

Mosquini ressaltou que a decisão representa uma vitória para quem vive do campo e contribui diariamente para o fortalecimento da economia. Segundo ele, além de proteger o mercado interno, a suspensão evita a possível introdução de pragas e doenças, como a vassoura-de-bruxa, que poderiam comprometer a produção brasileira.

“Vitória para quem planta cacau, para quem trabalha com cacau. Vocês acompanharam a minha luta contra a importação de amêndoas de cacau da Costa do Marfim, porque além dela entrar com o preço super baixo aqui, ainda trazia o risco da contaminação da vassoura de bruxas e outras doenças aqui para o Brasil. O governo decidiu, após uma forte atuação da nossa bancada aqui na Câmara, suspender, bloquear, proibir a importação de cacau da Costa do Marfim. Estou feliz porque, mesmo com toda dificuldade, nós conseguimos uma vitória para o produtor rural”, afirmou o parlamentar em vídeo.

O deputado também enfatizou que a medida garante maior segurança fitossanitária, valoriza a produção nacional e fortalece a competitividade do cacau brasileiro no mercado. Para Mosquini, a decisão é resultado da mobilização da bancada federal e do diálogo permanente com os produtores.

“Essa é uma conquista de quem trabalha duro no campo, gera emprego e movimenta a economia local. Quando o agro é respeitado, todos ganham”, pontuou.

Rondônia é um dos principais polos emergentes da cacauicultura no país, com produção crescente e reconhecimento pela qualidade das amêndoas. A suspensão das importações representa mais estabilidade de preços, estímulo à produção e segurança para os produtores que investem na atividade.