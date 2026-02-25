TRT-14 recebe premiação nacional por desempenho na execução trabalhista

Por CCOM/TRT-14 (Yonara Werri)

Publicada em 25/02/2026 às 16h23

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) conquistou mais um importante reconhecimento nacional, em razão dos resultados na 15ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Em cerimônia em Brasília, nesta quarta-feira (25), o Tribunal recebeu o certificado de 2º lugar entre os Tribunais Regionais do Trabalho de pequeno porte.



A premiação, concedida pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista (CNEET), vinculada ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), é fruto do desempenho alcançado durante a força-tarefa realizada de 15 a 19 de setembro de 2025.



Nesse período, o TRT-14 bateu recorde histórico de arrecadação, ultrapassando R$98 milhões em valores destinados ao pagamento de dívidas trabalhistas. O montante representa um marco para a Justiça do Trabalho na região, reforçando o compromisso com a efetividade das decisões judiciais.



Compromisso com a efetividade



A Semana Nacional da Execução Trabalhista concentra esforços de magistrados(as) e servidores(as) para acelerar a fase de execução, etapa do processo em que o valor reconhecido em decisão judicial é pago ao trabalhador. O Prêmio Efetividade da Execução Trabalhista destaca a eficiência das estratégias do Tribunal, como audiências de conciliação, ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial e a atuação integrada das unidades judiciárias.



O presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, que recebeu o certificado, ressaltou o compromisso coletivo da instituição. "Este reconhecimento é reflexo do trabalho dedicado de magistrados, magistradas, servidores e servidoras que garantem que as decisões judiciais se transformem em direitos efetivamente pagos. O Tribunal reafirma, com esse resultado, seu compromisso com a efetividade e com a prestação jurisdicional de qualidade".



O vice-presidente e corregedor do TRT-14, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, destacou a importância da conquista. "Essa premiação evidencia o comprometimento da equipe do Tribunal com a celeridade e a efetividade na resolução dos processos, garantindo que os direitos dos trabalhadores sejam assegurados com a maior brevidade possível."



Ao alcançar o 2º lugar, o TRT-14 reforça sua posição de destaque na Justiça do Trabalho brasileira, evidenciando o empenho institucional e fortalecendo a credibilidade do Tribunal.