Governo de Rondônia projeta acelerar investimentos para impulsionar novas conquistas em 2026

Por Vanessa Moura

Publicada em 25/02/2026 às 16h09

Durante a cerimônia de abertura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), na terça-feira (24), em Porto Velho, o governo de Rondônia participou com uma mensagem de otimismo e foco em resultados, ressaltando os investimentos da gestão e novas conquistas para 2026.

Representando o governador Marcos Rocha, o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, apresentou o planejamento estratégico do Poder Executivo. “O objetivo central do governo do estado para 2026 é consolidar os avanços alcançados e acelerar novas entregas à população rondoniense, garantindo que Rondônia continue crescendo com responsabilidade e eficiência”, ressaltou.

Para 2026, o governo de Rondônia projeta a conclusão de obras e o fortalecimento do serviço público, com destaques para:

Fortalecer a segurança alimentar está entre as metas de 2026

Educação: realização de concurso público estadual para recomposição do quadro de servidores, continuidade da política de valorização profissional e modernização das escolas.

Saúde: avanço na estruturação do Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia (Heuro) e ampliação da rede assistencial.

Segurança Pública: fortalecimento das forças de segurança, com investimentos em tecnologia, renovação de equipamentos e estratégias de combate à criminalidade para garantir a paz social.

Mais dignidade: expansão de programas de segurança alimentar, habitação de interesse social e qualificação profissional gratuita.

Infraestrutura e Logística: manutenção do ritmo de recuperação de rodovias, construção de pontes de concreto e novos investimentos em saneamento básico.

RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 7 ANOS

Rondônia conquistou destaque em capacitação profissional e empregabilidade

O balanço dos resultados do governo de Rondônia nos últimos sete anos reforça que o estado construiu uma base sólida e cresceu mesmo diante dos desafios.

Excelência Fiscal: manutenção da Nota A (Capag) por quatro anos consecutivos e conquista do Selo Diamante em transparência pública;

Liderança Econômica: o estado registrou as menores taxas de desemprego do Brasil e o fortalecimento recorde do agronegócio;

Modernização do Ensino: investimentos em infraestrutura escolar com energia solar, inclusão digital e cumprimento do piso do magistério;

Gestão Responsável: reorganização administrativa que permitiu ampliar leitos hospitalares e criar programas sociais para proteger famílias e empreendedores.

HARMONIA ENTRE PODERES

O sucesso das políticas públicas foi atribuído ao diálogo permanente entre o governo do estado, a Assembleia Legislativa, o Judiciário e os órgãos de controle, com foco em apoiar o desenvolvimento dos municípios, apoio ao setor produtivo e a dignidade da população.

Ao encerrar o pronunciamento, o secretário-chefe da Casa Civil reafirmou que governar é um processo contínuo de aperfeiçoamento, focado na segurança jurídica e no desenvolvimento equilibrado para todos os rondonienses. “Os resultados apresentados são fruto do trabalho conjunto entre os Poderes, servidores públicos, setor produtivo e a sociedade”, enfatizou.