Prefeitura avança com obras na Linha Nona e recuperações de vias na Vila da Penha de Porto Velho

Por Thais Alves

Publicada em 11/04/2026 às 11h20

Na Linha Nona, as equipes realizam a instalação de manilhas de 80 centímetros, construção de bueiros, além de encascalhamento e patrolamento

A Prefeitura de Porto Velho avança com obras de recuperação de vias na Vila da Penha, distrito de Abunã. Os serviços são executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com foco na melhoria do acesso e da mobilidade na região.

Na Linha Nona, as equipes realizam a instalação de manilhas de 80 centímetros, construção de bueiros, além de encascalhamento e patrolamento, principalmente no trecho que liga a Linha Nona à Linha Oitava. As intervenções de drenagem já foram concluídas em pontos críticos, reduzindo acúmulo de água e garantindo melhores condições de tráfego. Esse trecho foi finalizado em 1º de abril de 2026.

Além disso, a Seinfra executa serviços emergenciais dentro da Vila da Penha, priorizando áreas mais afetadas pelas chuvas. As ações seguem planejamento técnico, com foco nos trechos de maior necessidade.

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, destacou a estratégia adotada. “Estamos priorizando os pontos mais críticos para garantir o acesso das comunidades, mesmo no período chuvoso. Com a estiagem, vamos ampliar e consolidar a recuperação das vias”.

A administradora da Vila da Penha, Salonilde Viana, ressaltou os impactos das ações

A programação prevê, após a conclusão da Linha Nona, o início das obras no Ramal da Penha e, na sequência, a recuperação da Linha 11, com implantação de bueiros, encascalhamento e patrolamento.

A administradora da Vila da Penha, Salonilde Viana, ressaltou os impactos das ações. “Esses serviços melhoram o deslocamento e garantem mais segurança para quem depende dessas estradas todos os dias”.

O prefeito Léo Moraes reforçou o compromisso com a zona rural. “Estamos trabalhando para garantir acesso, segurança e melhores condições de tráfego nas comunidades. A recuperação das estradas é essencial para o dia a dia das famílias e para o desenvolvimento da região”.

A Prefeitura informou que os serviços serão intensificados no período de estiagem, quando as condições climáticas permitem maior alcance das ações.