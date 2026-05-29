Sebrae RO reúne mulheres empreendedoras para debater crédito, gestão e protagonismo feminino na Rondônia Rural Show

Por sebrae

Publicada em 29/05/2026 às 16h05

A programação da última quinta-feira (28), durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional, foi especialmente voltada às mulheres empreendedoras atendidas pelo Sebrae em Rondônia. A ação integra a estratégia nacional do Programa Plural e fortalece as iniciativas do Sebrae Delas, voltadas ao incentivo do empreendedorismo feminino no estado.

Cerca de 600 pequenas empreendedoras rurais, vindas de diversos municípios de Rondônia, participaram das atividades realizadas ao longo da programação especial voltada ao fortalecimento do protagonismo feminino na Rondônia Rural Show Internacional. Entre os destaques esteve a palestra “FAMPE 100% para Mulheres”, sobre crédito orientado e responsável, ministrada pela coordenadora estadual de Finanças do Sebrae em Rondônia, Gleiciane Rocha, além de um talk show com mulheres empreendedoras que compartilharam experiências, desafios e trajetórias de sucesso à frente dos próprios negócios.

A programação contou ainda com a participação da Carreta Agro do Banco do Brasil, que promoveu na quarta-feira (27) a palestra “Gestão Feminina: Inovação e Crescimento”, reforçando o debate sobre liderança e desenvolvimento de negócios no meio rural. As ações incluíram também a realização da Caravana Delas, com o Talk Show “Propósito: Um sentido para empreender” e a palestra “O Óbvio que Ignoramos: As verdades simples que mais impactam nos resultados”, iniciativa desenvolvida em parceria com as Unidades Regionais do Sebrae e Salas do Empreendedor.

Durante sua participação, Gleiciane Rocha destacou a importância do acesso consciente ao crédito como ferramenta de fortalecimento dos pequenos negócios liderados por mulheres.

“Foi uma honra falar para mais de 600 mulheres de diversos municípios de Rondônia sobre acesso ao crédito com a garantia FAMPE 100% para mulheres. Mostramos, de forma simples e assertiva, como esse apoio pode fortalecer os negócios femininos, sempre com o acompanhamento do Sebrae e um crédito consciente e assistido”, afirmou.

A programação também contou com a palestra da especialista Aurineide Braga, que provocou o público a desafiar o óbvio e refletir sobre atitudes simples que impactam diretamente os resultados dos negócios.

As ações reforçam o compromisso do Sebrae em Rondônia com o fortalecimento do protagonismo feminino, promovendo oportunidades, capacitação e acesso a ferramentas estratégicas para o crescimento sustentável dos pequenos negócios liderados por mulheres.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).