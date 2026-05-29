João Silva, filho de Faustão, fala sobre saúde do pai: “batalha”

Por IG

Publicada em 29/05/2026 às 16h02

João Silva voltou a falar sobre o estado de saúde do pai, Faustão, na noite desta quinta-feira (28). O apresentador do SBT abriu o coração ao comentar o momento delicado vivido pela família e também atualizou o público sobre a recuperação do comunicador, internado desde a última segunda-feira (25).

Durante a declaração, João Silva destacou que, apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, o apresentador tem apresentado evolução positiva no quadro de saúde.

“Ele está bem, o meu pai está bem. A gente está nesses últimos três anos nessas batalhas duras, mas ele está na melhor fase. A gente queria agradecer”, afirmou.

O filho de Faustão também aproveitou para agradecer o carinho, as mensagens de apoio e a torcida dos fãs pela recuperação do apresentador, que segue cercado pela família durante o período de internação.