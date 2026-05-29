Rondônia conquista redução histórica do desmatamento

Por Vanessa Moura

Publicada em 29/05/2026 às 16h23

Entre 2021 e 2025, Rondônia conquistou redução de 86,20% nas áreas desmatadas, sendo o último ano o detentor do menor índice registrado desde o início do monitoramento, em 2008. As informações estão disponíveis na plataforma TerraBrasilis, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes).

O estado é privilegiado por estar localizado na Amazônia, é destino atrativo, por exemplo, para o turismo de pesca, lazer e descanso em meio a uma natureza repleta de rios e florestas, mas possui um desafio imenso: proteger suas áreas verdes em locais de difícil acesso e enfrentar a ganância dos que querem lucro acima da sustentabilidade.

Proteção das unidades de conservação estaduais com fiscalização e monitoramento

MAIS TECNOLOGIA

Os índices mostram que o Estado achou o caminho certo na defesa do meio ambiente. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, explica como foi possível conquistar uma queda mais profunda, consistente e duradoura da história da redução do desmatamento no estado.

‘‘Nos últimos anos, a ação estratégica do Governo de Rondônia escalou: houve investimento em tecnologia, fiscalização e operações mais direcionadas com intensidade, tendo como resultado recordes de redução de desmatamento’’, afirma o governador.

MAIS EFICIÊNCIA

Para o governador, a integração entre monitoramento remoto, análise de imagens de satélite e atuação em campo tem contribuído para uma resposta mais eficiente às ocorrências ambientais no estado, ampliando a capacidade operacional dos órgãos ambientais estaduais.

Além disso, Rondônia tem um agronegócio impulsionado a ser mais moderno, elevando a produtividade por hectare, e sustentável, evidenciando que é possível produzir respeitando o meio ambiente, a exemplo da recuperação de pastagens degradadas com rotação de pastos e incentivo às cadeias produtivas que mantêm a floresta em pé, como o cacau e café.

Queda recorde no desmatamento em Rondônia (2021–2025)

2021: 164.222,03 ha

2022: 144.840,11 ha

2023: 79.433,67 ha

2024: 37.750,97 ha

2025: 22.666,52 ha (menor valor registrado da série histórica)

Os Três Menores Índices da História

(Dados de 2008 a 2025 – TerraBrasilis (INPE/PRODES)

2009 (Antigo Recorde Mínimo): 42.000,12 hectares

2010 (Segundo Menor Registro): 42.584,32 hectares

2025 (Novo Recorde Histórico Mínimo): 22.666,52 hectares

PROTEÇÃO

De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (Sedam), as ações de monitoramento e fiscalização ambiental foram intensificadas, utilizando ferramentas de sensoriamento remoto e dados de focos de calor disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental, Marco Antonio Lagos, as ações têm buscado maior eficiência na identificação de áreas com indícios de desmatamento e queimadas, permitindo a definição de operações mais direcionadas e estratégicas. “O monitoramento contínuo dos focos de calor auxilia na rápida detecção de alterações ambientais, possibilitando a atuação mais célere das equipes de fiscalização em campo”, aponta.

DESTAQUES

Entre as ações que se destacam na defesa do meio ambiente estão:

Fiscalizações itinerantes em propriedades rurais em todo o território estadual, especialmente por meio da Coordenadoria de Proteção Ambiental (COPAM), com ações voltadas à verificação de ilícitos ambientais relacionados a desmatamento, queimadas e degradação ambiental;

Além disso, nas unidades de conservação estaduais, as ações de fiscalização e monitoramento são executadas pela Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), buscando fortalecer a proteção das áreas legalmente protegidas e coibir ocupações e danos ambientais irregulares.