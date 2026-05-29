“Não Te Esqueci”: Ana Castela solta “fica bem” em clipe e web já vê indireta para Zé Felipe

Por Kátia Flávia

Publicada em 29/05/2026 às 15h55

Ana Castela virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (29) após lançar o videoclipe de “É Que Eu Não Te Esqueci”. O motivo não foi só a música: logo no início do vídeo, a cantora aparece encerrando uma ligação com uma frase que fez a internet levantar a sobrancelha no mesmo segundo.

Eu já estava no Leblon, chegando ao café onde a minha fonte jurou que só contaria os babados pessoalmente, porque gente misteriosa adora transformar informação em sequestro emocional. Sentei, pedi um café forte e comecei a vigiar a porta como quem espera delação premiada de camarim. Foi aí que o celular apitou com Ana Castela dizendo “fica bem” em clipe novo. Minha filha, a internet não perdoa duas sílabas quando sente cheiro de indireta.

Antes da música começar, Ana aparece em uma ligação telefônica e dispara: “Já virei a página. Então, fica bem, que eu tô muito bem aqui. Beijo, tchau”. Bastou a frase aparecer para fãs associarem o trecho à recente novela pública envolvendo Virginia Fonseca e Vini Jr.

Cantora lançou o clipe de “É Que Eu Não Te Esqueci”.

O “fica bem” virou uma espécie de senha emocional das redes nas últimas semanas, depois da repercussão sobre o fim do relacionamento entre Virginia e o jogador. O assunto ganhou ainda mais força quando Zé Felipe também usou a mesma expressão em uma interação pública com a influenciadora.

Com isso, a abertura do clipe de “É Que Eu Não Te Esqueci” foi lida por parte dos internautas como uma possível indireta. Não há confirmação de que Ana Castela tenha mirado Virginia, Vini Jr. ou Zé Felipe, mas a internet trabalha no regime de plantão permanente: viu coincidência, montou teoria, editou vídeo e já abriu tribunal.

A cantora aparece no centro da conversa porque a frase caiu justamente em um momento em que o público acompanha cada movimentação do núcleo Virginia, Vini Jr. e Zé Felipe. Qualquer palavra repetida vira pista, qualquer legenda vira recado e qualquer “beijo, tchau” pode sair do território da música direto para a fofoca.